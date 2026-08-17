9m88、YELLOW黃宣…輪番登台 紐約中央公園台灣之夜雨中嗨唱

「台灣之夜」主題音樂會在中央公園夏季舞台登場，數千觀眾到場支持，其中多數都是生活在紐約的台灣人。(記者許君達╱攝影)

紐約中央公園 夏季舞台(SummerStage)16日舉辦第七屆「台灣之夜」(Taiwan Waves)專場，台灣藝人Mong Tong夢東、9m88、YELLOW黃宣、ØZI、Chance Emerson以及紐約本地的音樂團隊華埠 錄音(Chinatown Records)參演。雖然紐約當日晚間出現降雨天氣，但現場數千觀眾的熱情並未降溫。

現場台灣觀眾熱情高漲。(記者許君達╱攝影)

中央公園夏季舞台是紐約最負盛名的免費公共文化活動之一，場地設於中央公園內的拉姆塞遊樂場(Rumsey Playfield)。「台灣之夜」2016年創立，至今已滿十年，除新冠疫情 期間外，每年在中央公園登台一次，是夏季舞台中第一個以亞洲音樂為中心策展理念的節目，現已成為紐約台灣人社群中最重要的文化活動之一。

10年音樂夢 走向世界

策展人嚴敏(Mia Min Yen)表示，最初，她以實習生的身分首次與中央公園夏季舞台結緣，此後克服多種困難、獨立策展，十年來始終懷抱著幫助台灣音樂走向世界的心願。台裔州參議員劉醇逸專程到場支持，並為嚴敏頒發嘉獎狀。

演出於當晚6時開始。起初，觀眾多三五成群圍坐在野餐墊上，或聚集聊天、或享受場外出售的台灣風味飲食酒水，同時等待樂手登場。隨著降雨漸強和音樂熱度升高，人群逐漸站立起來並撐起雨傘，但場內觀眾數量並未減少，反而愈來愈多。

來自洛杉磯的台裔美國人Shaun表示，雖然洛杉磯也有很大的台灣人社區，但從未有過如此集中和盛大的台灣人大聚會，只有紐約才擁有這樣的氣質。(記者許君達╱攝影)

現場觀眾身穿印有「台灣」字樣的球衣。(記者許君達╱攝影)

移居藝人小八 直呼親切

隨著知名度和影響力的提升，「台灣之夜」已逐漸變成「最大的台灣人派對」。剛剛從台灣移居到紐約的藝人小八表示，第一次參與這場大派對的感覺頗為奇妙，不僅因為它把很多在台灣廣受歡迎的音樂人帶到了身邊，還遇到了各行各業的很多熟人，大家「不約而同」地從紐約各地聚集到這裡，享受音樂和同鄉相聚的親熱感。

小八說，在紐約的生活很有挑戰性，而看到「滿場的黑色頭髮，便感到親切和放鬆」。與小八同來的內容創作者瑞莎表示，她去年初次來到「台灣之夜」時，感受與小八相似，也是既奇妙又親切。

紐約當晚出現降雨天氣，雨勢隨著演出逐漸進入白熱化而變大，但觀眾熱情並未被雨澆退。(記者許君達╱攝影)

台美混血藝人Chance Emerson登台表演。(記者許君達╱攝影)

紐約 成最大台灣派對

台裔美國人Shaun特意在臉上畫了國旗樣式彩繪。他表示，在自己出生成長的洛杉磯，雖然台灣移民很多，但從未有過如此集中和盛大的「台灣」主題活動，「台灣之夜」只有在紐約這種氣質的城市中才能存在。這也是他喜歡紐約、並希望在這裡長期居住的原因之一。

經過十年發展，「台灣之夜」已成為紐約台灣人一年之中最盛大的聚會場合之一。(記者許君達╱攝影)