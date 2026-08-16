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紐約移民法庭95案集中排期 逾四分之三缺席遭令遞解

記者劉梓祁／紐約報導
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圖為位於曼哈頓的移民法庭。(記者許君達╱攝影)
圖為位於曼哈頓的移民法庭。(記者許君達╱攝影)

川普政府加速清理移民案件積壓之際，紐約聯邦移民法庭也開始把大批非羈押非法移民的案件，集中安排審理；一項最新數據顯示，曼哈頓聯邦大樓移民法庭曾在6月25日集中排期95人，當中逾四分之三因未有出庭，被法官頒下缺席遞解令。

根據移民法庭數據研究網站bklg.org的分析，當日案件由移民法官庫斯馬諾(Christopher Cusmano)處理。這批案件從排入法庭日程至開庭的中位時間僅24天；由於法庭仍主要透過郵件寄發通知，實際送達移民手中的時間可能更短。

同一法官於5月27日處理另一批73人的案件時，排期至開庭的中位時間為169天，最終只有七人缺席遭令遞解。相隔不足一個月，排期時間大幅縮短，缺席比例亦升至四分之三以上。儘管如此，現有數據並未逐一顯示缺席者是否確實收到通知。

這類程序被稱為大型「主日程聽證」(mega master calendar hearing)。主日程聽證通常是移民案件的初步程序，法官會說明控罪、確認地址、詢問當事人是否需要時間聘請律師，並安排其後提交申請或進行個別審理的日期。

在過往，主日程聽證大多安排約20至30宗案件，但近期部分法官一天須處理70宗、100宗甚至更多案件。研究人員認為，大量案件在短時間內提前排期，使移民難以及時收到通知、請假、尋找律師或準備文件；移民法庭附近曾出現聯邦移民暨海關執法局(ICE)拘捕行動，也可能令部分當事人不敢到庭。

數據顯示，紐約移民法庭6月共頒下4447份缺席遞解令，較5月的2189份增加逾一倍。全國6月則有5萬3808份缺席遞解令，按月增加55%，並占當月已完成移民案件的過半數；其中逾1萬3000份來自集中安排至少100人、排期中位時間不超過45天的聽證。

缺席遞解令一經頒下，當事人可能在其後接觸ICE或地方執法人員時被捕及遞解。若因沒有收到開庭通知或其他法定理由缺席，一般可申請重開案件，但須提交證據和法律理據。

精華 FAQ

  • 這批案件由法官庫斯馬諾處理，95人中有逾四分之三未出庭，結果被頒下缺席遞解令。當日從排入日程到開庭的中位時間僅24天，通知與準備時間都相當有限。

  • 研究人員指出，案件被大量提前排期後，當事人可能來不及收到郵件通知、請假、找律師或準備文件；加上法院附近曾有ICE拘捕行動，也可能讓部分移民不敢到庭。

  • 若當事人因未收到開庭通知，或有其他法定理由而缺席，通常可以申請重開案件，但必須提出相關證據與法律理據。若未及時處理，日後接觸執法人員時仍可能被拘捕遞解。

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