紐約市議會人口普查組 擬研究提高居民參與率 未見亞裔代表

市議會14日宣布啟動2030年人口普查工作組，將提前研究如何提高歷來容易被漏計居民的參與率。圖為曼哈頓華埠。(記者劉梓祁╱攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約市議會成立2030年人口普查工作組，提前研究提高漏計族群參與率。

紐約市議會成立2030年人口普查工作組，提前研究提高漏計族群參與率。 重點二： 工作組名單涵蓋多個移民與少數族裔團體，卻未見明確亞裔代表。

工作組名單涵蓋多個移民與少數族裔團體，卻未見明確亞裔代表。 重點三：市議會憂慮公民身分問題與移民執法升級，恐削弱社區回覆意願。

紐約市 議會14日宣布啟動2030年人口普查 工作組，將提前研究如何提高歷來容易被漏計居民的參與率，並協助新成立的市人口普查辦公室制定宣傳策略；儘管如此，市議會公布的成員名單中，未見名稱明確代表華裔或亞裔 社區的機構。

工作組由市議會議長朱曼寧(Julie Menin)、全國有色人種協進會紐約州分會主席威廉斯(L. Joy Williams)、紐約市聯合勸募會(United Way of New York City)代表佩斯(Emely Paez)，以及紐約法學院人口普查與選區重畫專家維斯(Jeffrey Wice)共同主持。

公布的成員包括市議會、紐約法學院、市立大學(CUNY)、麥德加艾夫斯學院(Medgar Evers College)、西語裔聯盟(Hispanic Federation)、紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)、葉門裔美國商人協會、猶太社區組織、非洲裔宗教團體、工會及公共圖書館系統等。

名單涵蓋多個移民及少數族裔組織，但未見華人策劃協會、亞美聯盟、亞美法律援助處、民權中心(MinKwon Center for Community Action)或其他代表華裔、亞裔社區的機構。公告則同時表示，另有其他社區及公民領袖將參與，但市議會未說明完整名單是否仍會擴充。

此前，今年4月市議會舉行人口普查活動時，民權中心及泛亞選民聯盟(APA VOICE)代表歐陽蕭安(Elizabeth OuYang)曾指出，紐約市亞裔使用逾40種語言和方言，也是全市人口增長最快的族群；若2030年人口普查只提供英語表格，政府必須增加對熟悉不同語言及文化的亞太裔社區組織的資助。

曼哈頓華埠、皇后區法拉盛、布碌崙(布魯克林)日落公園等多個移民社區，均有語言不通、多人合住、住址流動及無證移民不願向政府提供資料等問題。人口普查結果則將影響國會議席、選區畫分，以及聯邦政府對住房、教育、醫療、交通和社會服務的資金分配。市府指出，在2020年人口普查中，紐約市人口增加逾62萬人，並錄得全國主要城市中最高的自行回覆率；朱曼寧當時擔任市人口普查主任。

然而，新一輪普查也面對政治風險，川普政府正於2030年人口普查測試階段研究加入公民身分問題，但是否納入最終問卷尚未決定。市議會擔心，相關問題加上近期移民執法升級，可能令無證居民甚至合法移民不敢回覆，造成移民社區被低估。

工作組未來一年將研究歷次人口普查的經驗、收集社區意見，並提出接觸漏計人口的最佳做法及政策建議。相關報告將交予市府今年成立的人口普查辦公室，作為2030年宣傳、數據分析及社區撥款的依據。