46%紐約購屋者全額現金買房 首購族面臨更高入市門檻

最新分析顯示，今年房屋市場第一季中，紐約、新澤西州紐瓦克、澤西市大都會區有46%的住宅交易完全以現金支付。(美聯社)

據New York Business Journal的最新分析顯示，今年房屋市場第一季度中，紐約、新澤西州 紐瓦克、澤西市大都會區有46%的住宅交易完全以現金支付、沒有使用貸款 ，此數據高於2025年同期的43.1%。

報告指出，2024年第一季現金購屋比例曾創下42.6%的歷史新高，對於競爭激烈的房市而言，現金交易是買家的重要談判籌碼；而一般需要申請房貸的房屋交易，完成交割通常需要30至45天，相較之下，不需要貸款的現金交易只需一至兩周即可完成，因此在競爭激烈的市場中，對賣家更具吸引力。

根據房地產數據公司ATTOM提供的資料，全美今年第一季現金交易占房屋總銷售比例最高的都會區包括夏威夷檀香山(Honolulu)76.5%、希洛(Hilo)74.2%、喬治亞州雅典(Athens)67.6%、佛羅里達州那不勒斯(Naples)66.6%、以及紐約州尤蒂卡(Utica)61.6%。

不過，全美整體現金購屋比例則略有下降，今年共有23個美國城市的現金購屋數量較去年出現兩位數跌幅，其中包括威斯康辛州的麥迪遜，下降26%、新澤西州特倫頓(Trenton)下降22%，以及紐約州水牛城下降17%。

美國全國房地產經紀人協會(NAR)的數據顯示，能夠完全以現金買房的人，並不一定都是百萬富翁或億萬富翁；他們大多是利用出售上一間房屋所得的資金購買新房，另一些人則是使用遺產。

NAR副首席經濟學家Jessica Lautz表示，目前房市正出現矛盾，一方面擁有大量房屋淨值的買家可以支付更高的頭期款，甚至直接提出全額現金報價，而另一方面，首次購屋者仍然難以進入房市。

數據還顯示，現在美國首次購屋者的年齡中位數已經達到40歲，而所有購屋者的年齡中位數則為59歲；這項趨勢正引起經濟學家及住房市場倡議人士的關注，專家指出，若一個人直到40歲才買房，而不是30歲左右就成為屋主，以一般入門級住宅計算，可能意味著他們少累積了約15萬元的房屋淨值。

這項數據也反映出紐約房市日益明顯的差距，擁有既有房產、現金或家庭資產的買家更有能力搶進市場，而首次購屋者則面臨更高的進入門檻。