羊頭灣79歲婦 遭單車男強搶項鍊

一名年長女性日前在羊頭灣遭一名騎單車的男子搶劫項鏈。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林 )羊頭灣華商聚集區日前發生了一起一名年長女性遭一名騎單車的男子劫搶項鍊的案件。警方目前已公布了嫌犯的照片，希望目擊者或知情者及時與警方聯繫，以便早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警61分局的轄區內，7月25日(周六)上午11時11分左右，一名79歲的女性受害者在東14街2117號門前，也就是在U大道交東14街附近行走時，一名身分不明的男子騎著單車從她身後靠近。男子搶走了受害者脖子上的項鍊，然後騎車逃離現場、去向不明，事件中無人受傷。

根據警方公布的照片，這名嫌犯為男性，身穿白色T恤，頭戴黑白兩色棒球帽，穿著一條深色褲子。這名嫌犯騎著單車，手上還戴著一副騎車專用手套。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。