我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕錢不夠用 嬰兒潮世代緊抓現有財富

中前總理朱鎔基18日火化 天安門將下半旗致哀

法拉盛獲52.5萬善款 擴大皇后區藝文補助

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法拉盛市政廳近日獲52萬5000元私人慈善基金會資助。(本報檔案照)
法拉盛市政廳近日獲52萬5000元私人慈善基金會資助。(本報檔案照)

法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)近日獲52萬5000元私人慈善基金會資助，將擴大針對皇后區小型表演藝術團體的「GO Queens Grant」補助計畫。新一輪計畫不僅將受助團體從25個增加至46個，補助也從一年期延長為兩年，每個獲選團體兩年共可獲得2萬元。

GO Queens於2024年在Howard Gilman Foundation支持下推出，鎖定規模較小、較難取得大型補助的皇后區表演藝術及文化非營利組織。過去每年選出25個團體，各提供1萬元；法拉盛市政廳表示，前幾輪收到的申請顯示，區內小型藝文團體對營運資金仍有相當需求，因此這次取得新資金後，決定擴大計畫規模。

與許多要求經費必須用於特定展演或活動的補助不同，GO Queens提供的是「一般營運補助」(General Operating Support)，讓團體自行決定最需要把錢花在哪裡，包括員工薪資、場地租金、宣傳、購買設備及其他日常營運支出。

對規模較小的藝文團體而言，這類資金也提供較大的運用彈性。法拉盛市政廳執行暨藝術總監Ellen Kodadek表示，該機構1979年成立之初即肩負服務皇后區藝術社群的角色，支持區內藝術家與藝文組織一直是其核心工作；此次資金增加後，GO Queens能支持的團體數量接近原來兩倍。

申請對象須位於皇后區，以表演藝術為主要工作或核心業務，且最近一個會計年度的營運預算不超過25萬元。沒有獨立非營利資格的團體，也可透過符合資格的財務贊助機構(Fiscal Sponsor)提出申請。

法拉盛市政廳官網目前也已公告，2027年度申請將於9月開始，首次申請者須參加說明會或觀看說明會錄影後才能提出申請。

精華 FAQ

  • 法拉盛市政廳近日獲52萬5000元私人慈善基金會資助，將投入擴大GO Queens Grant，進一步支持皇后區的小型表演藝術與文化非營利組織。

  • 新一輪計畫將受助團體從25個增加至46個，補助也從1年延長為2年；每個獲選團體兩年合計可獲得2萬元，資源配置更穩定。

  • 申請者須位於皇后區、以表演藝術為核心，且最近年度預算不超過25萬元；此補助屬一般營運補助，可用於薪資、租金、宣傳、設備等日常開支。

租金 法拉盛 皇后區

上一則

金色年華老人中心期待您的加入

下一則

華策會特需家庭嘉年華數百人齊聚 聚焦語言障礙與照顧者壓力
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后區第25學區學生銳減11% 法拉盛多校仍超額爆滿

皇后區第25學區學生銳減11% 法拉盛多校仍超額爆滿
ICE皇后區頻現身 移民團體籲互助 議員促市府加強法援

ICE皇后區頻現身 移民團體籲互助 議員促市府加強法援
法拉盛「返校日」 近千人領書包書籍文具

法拉盛「返校日」 近千人領書包書籍文具
年久失修 法拉盛草原可樂娜公園 小組成立爭資源

年久失修 法拉盛草原可樂娜公園 小組成立爭資源

熱門新聞

32歲福州華女王楠紐約不幸病故，社區助其骨灰返回家鄉。(親子互助會提供)

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

2026-08-10 02:30
結婚綠卡是很多移民申請綠卡的途徑。(本報檔案照)

婚姻綠卡越查越細 睡哪邊也要問…20年舊案仍會翻出

2026-08-13 19:06
一個以華人為主的商業性婚姻詐騙集團在十年內為超過1000名外國人辦理與美國公民的虛假婚姻，以騙取美國合法移民身分，受益者中絕大多數為中國人。圖中露臉男子為詐騙集團成員之一Anthony Cheng。(取自起訴書，檢方提供)

10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴

2026-08-12 13:17
長島市豪華公寓示意圖；與新聞無關。（美聯社）

紐約亞裔夫妻度假驚見陌生女「進家門」竟是門衛給的鑰匙

2026-08-12 17:10
紐約港自由島(Liberty Island)附近8日晚間發生致命翻船事故，一艘載有14人的小型動力船，在自由女神像附近水域翻覆。圖為自由女神像。(記者高雲兒╱攝影)

自由女神像旁遊船翻覆 皇后區母女雙亡 船長被控13罪

2026-08-09 13:58
如果「客戶」不在紐約，該集團還能提供全球範圍內的「飛行服務」。圖為一對假結婚「新人」在中國遼寧省的鐵嶺辦理婚姻登記。(取自起訴書，檢方提供)

初次見面即領證 紐約從假婚姻到「真夫妻」的造假產業鏈

2026-08-12 19:41

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題
美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」