法拉盛獲52.5萬善款 擴大皇后區藝文補助

法拉盛市政廳近日獲52萬5000元私人慈善基金會資助。(本報檔案照)

法拉盛 市政廳(Flushing Town Hall)近日獲52萬5000元私人慈善基金會資助，將擴大針對皇后區 小型表演藝術團體的「GO Queens Grant」補助計畫。新一輪計畫不僅將受助團體從25個增加至46個，補助也從一年期延長為兩年，每個獲選團體兩年共可獲得2萬元。

GO Queens於2024年在Howard Gilman Foundation支持下推出，鎖定規模較小、較難取得大型補助的皇后區表演藝術及文化非營利組織。過去每年選出25個團體，各提供1萬元；法拉盛市政廳表示，前幾輪收到的申請顯示，區內小型藝文團體對營運資金仍有相當需求，因此這次取得新資金後，決定擴大計畫規模。

與許多要求經費必須用於特定展演或活動的補助不同，GO Queens提供的是「一般營運補助」(General Operating Support)，讓團體自行決定最需要把錢花在哪裡，包括員工薪資、場地租金 、宣傳、購買設備及其他日常營運支出。

對規模較小的藝文團體而言，這類資金也提供較大的運用彈性。法拉盛市政廳執行暨藝術總監Ellen Kodadek表示，該機構1979年成立之初即肩負服務皇后區藝術社群的角色，支持區內藝術家與藝文組織一直是其核心工作；此次資金增加後，GO Queens能支持的團體數量接近原來兩倍。

申請對象須位於皇后區，以表演藝術為主要工作或核心業務，且最近一個會計年度的營運預算不超過25萬元。沒有獨立非營利資格的團體，也可透過符合資格的財務贊助機構(Fiscal Sponsor)提出申請。

法拉盛市政廳官網目前也已公告，2027年度申請將於9月開始，首次申請者須參加說明會或觀看說明會錄影後才能提出申請。