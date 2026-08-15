挺租金凍漲 租客維權團體申請加入訴訟
法律援助協會(The Legal Aid Society)與紐約市法律服務(Legal Services NYC)13日代表租客維權團體，向法院提交文件，要求加入一宗由房東提起、挑戰紐約市租金凍結政策的訴訟案；維權團體希望為市租金指導委員會做出的租金凍結決定進行辯護，稱其在做出決定前，已審視大量證據。
此前，有房東提出的訴訟要求法院阻止市租金指導委員會於6月做出的凍租決定，該決定規定10月1日至明年9月30日期間開始的一年期、以及兩年期的穩定租金續約，租金調漲幅度均為0%；這場訴訟結果可能影響約100萬套租金管制公寓，以及超過200萬名紐約居民。
Tenants and Neighbors、Met Council on Housing等租客維權團體正要求加入這場訴訟，為租金指導委員會的決定辯護；代表租客團體的律師表示，委員會依法完成了必要程序，並在投票前審視大量經濟數據及相關證據。
文件指出，委員會舉行了七次公開會議和四次公開聽證會，並聽取租客、房東、公職人員、住房研究人員及其他專家的書面、口頭及影片意見；委員會總共收到約473份來自租客及租客團體的書面意見、104份來自房東及房東團體的意見、六份來自公職人員的意見，以及104份口頭和影片陳述。
租客團體認為，這些證據足以讓委員會做出合理的判斷，總結出大多數租客目前經濟困難，比大多數房東要求提高租金的需求更為迫切。
根據租客團體在文件中引用的證據，超過45%的租金穩定住戶屬於「租金負擔過重」，即家庭收入超過30%用於住房支出；其中超過27%屬於嚴重租金負擔，住房支出甚至超過家庭收入的一半。
不過租客團體也承認，一些房東確實面臨財務壓力，但仍然強調相關證據顯示，真正陷入困境的主要是相對少數的物業；租客團體也引用Fiscal Policy Institute的證詞，表示不到10%的租金穩定大樓處於財務困境。
他們希望代表租客為紐約市租金指導委員會的凍租決定辯護，反駁房東對政策合法性與合理性的挑戰，並主張委員會在投票前已充分審視相關證據。 該決定規定1年期與2年期穩定租約續約漲幅為0%，若訴訟結果改變政策，可能影響約100萬套租金管制公寓，以及超過200萬名紐約居民。 文件指出委員會舉行了7次公開會議和4次聽證會，收到大量租客、房東與專家意見；團體並引用數據稱逾45%住戶租金負擔過重，且不到10%大樓財務困境。
精華 FAQ
他們希望代表租客為紐約市租金指導委員會的凍租決定辯護，反駁房東對政策合法性與合理性的挑戰，並主張委員會在投票前已充分審視相關證據。
該決定規定1年期與2年期穩定租約續約漲幅為0%，若訴訟結果改變政策，可能影響約100萬套租金管制公寓，以及超過200萬名紐約居民。
文件指出委員會舉行了7次公開會議和4次聽證會，收到大量租客、房東與專家意見；團體並引用數據稱逾45%住戶租金負擔過重，且不到10%大樓財務困境。
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