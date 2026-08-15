挺租金凍漲 租客維權團體申請加入訴訟

法律組織正代表租客維權團體，向法院提交文件，要求加入一宗由房東提起、挑戰紐約市租金凍結政策的訴訟案。圖為示意圖。(記者馬璿／攝影)

法律援助協會(The Legal Aid Society)與紐約市 法律服務(Legal Services NYC)13日代表租客 維權團體，向法院提交文件，要求加入一宗由房東提起、挑戰紐約市租金 凍結政策的訴訟案；維權團體希望為市租金指導委員會做出的租金凍結決定進行辯護，稱其在做出決定前，已審視大量證據。

此前，有房東提出的訴訟要求法院阻止市租金指導委員會於6月做出的凍租決定，該決定規定10月1日至明年9月30日期間開始的一年期、以及兩年期的穩定租金續約，租金調漲幅度均為0%；這場訴訟結果可能影響約100萬套租金管制公寓，以及超過200萬名紐約居民。

Tenants and Neighbors、Met Council on Housing等租客維權團體正要求加入這場訴訟，為租金指導委員會的決定辯護；代表租客團體的律師表示，委員會依法完成了必要程序，並在投票前審視大量經濟數據及相關證據。

文件指出，委員會舉行了七次公開會議和四次公開聽證會，並聽取租客、房東、公職人員、住房研究人員及其他專家的書面、口頭及影片意見；委員會總共收到約473份來自租客及租客團體的書面意見、104份來自房東及房東團體的意見、六份來自公職人員的意見，以及104份口頭和影片陳述。

租客團體認為，這些證據足以讓委員會做出合理的判斷，總結出大多數租客目前經濟困難，比大多數房東要求提高租金的需求更為迫切。

根據租客團體在文件中引用的證據，超過45%的租金穩定住戶屬於「租金負擔 過重」，即家庭收入超過30%用於住房支出；其中超過27%屬於嚴重租金負擔，住房支出甚至超過家庭收入的一半。

不過租客團體也承認，一些房東確實面臨財務壓力，但仍然強調相關證據顯示，真正陷入困境的主要是相對少數的物業；租客團體也引用Fiscal Policy Institute的證詞，表示不到10%的租金穩定大樓處於財務困境。