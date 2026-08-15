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州府砸3500萬 補助安裝二級電動車充電站

記者顏潔恩／紐約報導
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紐約州府現已提供3500萬元，供公共部門機構在紐約州安裝及營運第二級別的電動車充...
紐約州府現已提供3500萬元，供公共部門機構在紐約州安裝及營運第二級別的電動車充電站。(市交通局提供)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)14日宣布，州府現已提供3500萬元，供公共部門機構在紐約州安裝及營運第二級別的電動車充電站；這項名為「Charge Ready NY — Large Public Sector Project」的計畫，將降低電動車充電器的購買和安裝成本，並增加民眾在公共場所充電的選擇，目前正面向符合條件的機構開放申請。

霍楚表示，紐約州正在持續打造更潔淨、完善的交通系統，因此需要建立一個方便人們使用、且價格合理的大型充電站網絡；她指出，增加公共充電選項，可以讓紐約人更有信心轉向電動車，同時減少受到汽油價格波動的影響，並改善社區空氣品質。

這項競爭性補助計畫由紐約州能源研究與發展廳(NYSERDA)負責管理，開放給包括紐約州府機構及公共機構、地方政府，以及州立或市立大學系統等公共部門申請。

符合資格的機構可以在公共土地上安裝供一般民眾使用的二級充電站，每個獲選項目最低可獲得100萬元，最高可獲得1500萬元的資助，可用於一個或多個地點的電動車充電器建設。

申請單位必須與NYSERDA核准的充電設備原廠、設備供應商和網絡服務商合作，才符合補助資格；申請截止日期為美東時間10月20日(周二)下午3時，NYSERDA也定於9月15日(周二)下午3時舉行網上說明會，介紹申請計畫、項目要求及申請流程，呼籲有興趣的單位或機構持續追蹤消息。

NYSERDA主席兼執行長Doreen M. Harris表示，在公共土地上策略性擴大電動車充電設施，可以充分利用現有公共資產，同時為更多紐約社區提供可靠的充電服務。

根據州府數據，截至7月，紐約州已安裝超過2萬1000個二級和直流快速充電器，州內道路上則有超過33.1萬輛電動車用路。

精華 FAQ

  • 州府提供3500萬元，供公共部門在紐約州安裝及營運二級電動車充電站，目的是降低建置成本、增加公共場所充電選擇，並擴大民眾可使用的充電網絡。

  • 符合資格者包括紐約州府機構、公共機構、地方政府，以及州立或市立大學系統等公共部門；申請單位需與NYSERDA核准的設備原廠、供應商及網絡服務商合作。

  • 每案最低可獲100萬元、最高1500萬元，資助可用於一個或多個地點；申請截止為10月20日美東時間下午3時，NYSERDA也將在9月15日舉辦線上說明會。

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