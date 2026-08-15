清潔局狂開垃圾未分類罰單 議員質疑執法過猛

市議員帕拉迪諾表示，清潔局在執法的同時，也應提供足夠的教育和宣導。(本報檔案照)

皇后區 大學點(College Point)台北庭(Taipei Court)和大連庭(Dalian Court)約148戶居民日前在同一天收到有機垃圾分類罰單 ，引發居民質疑執法人員是否逐戶檢查。市清潔局(DSNY)和當地市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)14日回覆本報表示，此類罰單並非只出現在大學點，市府今年已在全市各區執行有機垃圾分類規定；帕拉迪諾則表示，她對執法人員向選區居民開出的罰單數量「不滿意」，已向新任清潔局長反映。

台北庭和大連庭約148戶居民8月4日集中收到每張25元的罰單。居民表示，兩個社區約九成住戶為華人 ，其中一名屋主曾看到執法人員翻查一戶垃圾，但未看到對方逐戶檢查，因此質疑如此大量的罰單是否建立在逐戶確認違規的基礎上。

本報取得的一張罰單顯示，執法人員於8月4日清晨5時13分，認定台北庭一戶住宅將食物殘渣等有機垃圾與一般垃圾混合放置，因此開出25元罰單。約20名居民其後前往市清潔局及帕拉迪諾辦公室反映，希望了解開單依據。

市清潔局新聞秘書格拉納尼(Vincent Gragnani)回覆本報表示，這批罰單看來是因住戶未按照規定將可堆肥的有機垃圾分類。紐約市目前已強制要求居民進行有機垃圾分類，而清潔局今年一直在全市範圍執行相關規定。

對於居民質疑罰單是否開錯，清潔局表示，每張罰單上都附有相關處理說明。若居民認為罰單錯誤，可依程序提出異議，相關申訴由紐約市行政審判及聽證辦公室(OATH)處理。

帕拉迪諾則表示，大學點居民此次收到大量罰單「並非孤立事件」，她的辦公室已接到選區各地居民對清潔局執法的投訴。她指出，目前全市居民都因新的垃圾容器和有機垃圾分類規定陸續收到罰單。

她表示，市議員沒有權力直接取消清潔局已經開出的罰單，但可以代表選民向相關部門反映，提供申訴資訊，將居民轉介至OATH，並協助居民了解，若認為罰單錯誤，有權提出申訴。她已與新任市清潔局長安德森(Greg Anderson)會面，並向對方表明，她對目前向自己選區居民、乃至全市居民開出的罰單數量不滿意。

帕拉迪諾表示，清潔局在執法的同時，也應提供足夠的教育和宣導，讓居民在被處罰之前清楚了解新的垃圾處理規定，「居民不應該在不清楚規則、也不知道該向誰求助的情況下收到罰單。」她說，她的辦公室將繼續協助選民處理申訴，並與清潔局溝通，要求相關執法做到公平、合理和透明。

市清潔局表示，紐約市已強制要求居民進行有機垃圾分類，該局今年一直在全市範圍執行相關規定。(市清潔局提供)