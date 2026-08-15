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垃圾未分類？紐約皇后區148戶收罰單 華人質疑執法 集體陳情抗議

記者高雲兒／紐約報導
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約20名居民其後前往市清潔局及市議員辦公室反映，希望釐清執法標準。(記者高雲兒╱...
約20名居民其後前往市清潔局及市議員辦公室反映，希望釐清執法標準。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區大學點(College Point)兩個以華裔居民為主的住宅社區，約148戶屋主8月4日均收到有機垃圾分類罰單，每張罰款25元。居民質疑，在如此短時間內大批開單，執法人員是否確實逐戶檢查。約20名居民其後前往市清潔局及市議員辦公室反映，希望釐清執法標準。

涉事社區為位於大學點北端、靠近水邊的台北庭(Taipei Court)和大連庭(Dalian Court)，均以連棟住宅為主。居民表示，兩個社區約九成住戶為華人，共約148戶，這次幾乎每家都在同一天收到罰單。

本報取得其中一張罰單顯示，住戶被指將食物殘渣等有機垃圾與一般垃圾混合放置，未按規定分類，因此被罰25元，並寫明執法人員是「親自觀察」到相關違規後開單。

居民江先生表示，兩個社區過去也有人收到垃圾相關罰單，但多為零星個案，居民通常直接繳納，很少為小額罰單花時間申訴。此次幾乎整片社區同日被開單，才引發不滿。「我們不是為了這25塊錢去抗議，而是為了這個政策到底公不公平」。

張女士表示，她4日早上開車離開社區時，看到「基本上每戶家門上都貼了一張罰單」。居民互相詢問後發現，不少人收到的都是有機垃圾未妥善分類的罰單。

她說，其中多名屋主的屋外攝像頭曾看到執法人員翻查一戶居民的垃圾，其後未看到對方逐戶查看其他住戶的垃圾，但附近多戶之後仍收到罰單。因此居民最主要的疑問，是執法人員是否確實逐戶確認每一家都存在違規。

張女士強調，居民並不能保證所有住戶都完全按照規定做好垃圾分類，也不是認為所有罰單一定有錯，但若只是個別住戶未分類好，就應針對個別住戶處理，而不應在沒有逐戶確認的情況下大批開單。

張女士表示，事發後約20名屋主前往附近的市清潔局設施，希望了解這批罰單如何開出，以及日後應如何處理有機垃圾。居民原本希望清潔局能撤銷相關罰單，但工作人員表示，已經開出的罰單不能當場取消，如認為開單有誤，只能依照程序提出申訴。

居民其後也前往市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)辦公室陳情，希望民代協助了解這批罰單的執法依據，以及清潔局是否確實逐戶檢查。

約20名居民其後前往市清潔局及市議員辦公室反映，希望釐清執法標準。(記者高雲兒╱...
約20名居民其後前往市清潔局及市議員辦公室反映，希望釐清執法標準。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 事件發生在皇后區大學點的台北庭與大連庭兩個住宅社區，約148戶屋主在8月4日同日收到有機垃圾分類罰單，因範圍集中而引發居民高度關注。

  • 居民認為，執法人員疑似沒有逐戶查看垃圾，就在同一天對整片社區大量開單；雖不否認可能有人分類不當，但認為應針對個別違規處理，而非批量罰款。

  • 約20名居民先到市清潔局詢問罰單開立依據與日後分類方式，盼能撤銷罰單未果後，又前往市議員帕拉迪諾辦公室陳情，要求協助確認執法標準。

皇后區 罰單 華人

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清潔局狂開垃圾未分類罰單 議員質疑執法過猛
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