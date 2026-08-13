國土安全局人員出沒布碌崙8大道 沒收一商業辦公室數箱文件

國土安全部執法人員於布碌崙8大道一處商業辦公室搜查。(社區民眾提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 國土安全部與ICE人員現身布碌崙8大道，引發居民關注。

國土安全部與ICE人員現身布碌崙8大道，引發居民關注。 重點二： 幹員進入商辦地下室搜查，帶走數箱文件，未見拘捕盤查。

幹員進入商辦地下室搜查，帶走數箱文件，未見拘捕盤查。 重點三：社區推測與婚姻詐騙案有關，並提醒民眾備妥身分文件。

12日上午，多名國土安全部(HIS)調查人員與美國移民海關執法局(ICE )人員出沒布碌崙 (布魯克林)8大道 ，引發居民關注。不過除多名幹員在現場走動，並於一處商業辦公室沒收數箱文件外，截至發稿尚未聽聞民眾遭到拘捕或盤查。社區人士推測，當局疑似是為調查將地址登記在此大樓的犯罪分子，一般民眾雖無需恐慌，但仍建議在ICE擴大執法活動範圍期間，備妥所有身分文件並與親友分享，以備不時之需。

根據現場目擊者流傳的影片，可見多名身穿制服的蒙面幹員於8大道交56街處行走，但未在此處有任何執法行動。隨後，一批人員便進入8大道交62街一處分租給多個公司的辦公大樓地下室，在門口拉起封鎖線後入內，不久後便拿出數個裝著文件的紙箱離開。

對此，繁榮布碌崙會長黃啓旺表示，未聽聞幹員在路上盤查民眾或採逮捕行動，推測可能是為鎖定特定目標前來。他透露，許多在外州工作、無固定住址的華人都會將住址登記在華社的律師事務所、旅行社等機構或是親友家，以方便在紐約州的移民法庭上庭，但本人卻不一定居住在此地。他坦言，這種情況在社區相當普遍，但無犯罪歷史的一般民眾無需太過擔心。

紐約親子互助會會長黃妮可則同樣推測幹員是有「特定搜查目標」才前來，民眾雖無需過度恐慌，但她仍建議擔心移民身分且家中有兒童的家庭，應在ICE擴大搜查範圍期間準備好安全計畫，並提前簽署授權兒童照護的文件，或是提前接洽與政府有密切合作的法扶資源，以免意外突然發生。「很多華人對這些事都避而不談，但我們會建議至少要讓你身邊的親友知道你的A號碼、ID，這樣至少你消失的時候會有人發現，即使知道是被關在哪也好，無論如何都提前作好準備」。

近期ICE執法人員頻繁出現在紐約市多個移民社區，引發移民倡議團體抗議，認為聯邦將紐約市作為重點目標，盼透過發聲吸引社會的關注。12日ICE在布碌崙出沒更引發居民風聲鶴唳，市議員莊文怡(Susan Zhuang)透過聲明指出，執法行動讓許多民眾感到害怕，若有需要法律諮詢者皆可致電其辦公室獲取資源，8月19日將有免費法律諮詢可以詢問。

不過也有人猜測，此次執法行動疑似與一起大規模的移民婚姻詐騙事件有關。紐約南區聯邦檢察官11日指控一商業婚姻詐騙集團在10年內幫助超過1000名外國人透過假婚姻取得美國合法身分，其中大多受益者為中國公民。

根據起訴書，名為Amy Cheng、Xiao Mei Chan、Christine Lu、Xiao Yan Chen以及Gang Zheng的五名詐騙集團核心華人成員充當仲介，為外國人尋找符合資格美國公民配對，並與不法律師、報稅及婚慶業者合作，為其「客戶」操辦整套跨國婚姻及婚姻綠卡流程，並向每名客戶收取最高10萬元酬金，其中公布的搜查地點之一便是南布碌崙。

身穿制服的執法人員於布碌崙8大道出沒。(目擊者提供)