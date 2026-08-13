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ICE擬配電擊手套執法 霍楚：恐違紐約州法

記者顏潔恩／紐約報導
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ICE打算給探員配戴執法專用電擊手套，以便讓某些拒捕對象屈服。(美聯社)
ICE打算給探員配戴執法專用電擊手套，以便讓某些拒捕對象屈服。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：ICE擬斥資最高2000萬元採購電擊手套裝備探員。
  • 重點二：霍楚與詹樂霞指稱此舉若在紐約州實施恐違法。
  • 重點三：紐約州另要求終止與ICE的民事移民合作協議。

美國移民及海關執法局(ICE)計畫斥資最高2000萬元，為探員配備新型裝備「電擊手套」(electric shock gloves)；對此紐約州霍楚(Kathy Hochul)與州檢察長詹樂霞(Letitia James)12日表示，此一做法恐不符合紐約州法律規定，若在紐約州實行，將會面臨法律追究。

消息指出，這些電擊手套由位於肯塔基州列克星敦(Lexington)的Compliant Technologies LLC生產，該公司曾發布多段展示電擊手套使用情況的影片；影片中，測試對象在示範者僅以戴著手套的手抓住其手腕後，立即因疼痛與不適倒地。

面對美聯社提問，Compliant Technologies創辦人兼執行長Jeff Niklaus曾回應道，「很遺憾，我們無法就此事發表評論」。

霍楚與詹樂霞12日在記者會上表示，紐約州預算中新增的法律保障措施可能禁止使用這類手套，意味著ICE執法人員若在紐約州使用相關裝備，可能面臨州府的法律追究；針對電擊手套使用的相關問題，霍楚表示，「你不能踐踏任何人的憲法權利，也不能對他人造成不必要的傷害，ICE將被追究責任」。

詹樂霞則表示，她的辦公室正在審查由國土安全部(DHS)提出的、為執法人員配備電擊手套的計畫；她認為，按照目前的內容，該計畫似乎違反多項法律，其中包括紐約州行政程序法(State Administrative Procedure Act)。

她表示，若有紐約人在遭到電擊手套使用後受傷，州府將對國土安全部採取法律行動，「這一點我們千真萬確」。

與此同時，紐約州也宣布，州內執法機構必須終止所有與ICE簽訂的民事移民執法合作協議，否則將面臨法律後果，這項法律將於24日正式生效；詹樂霞指出，截至今年7月，紐約州約有12個執法機構與ICE簽訂這類協議，其中包括納蘇郡(Nassau County)。

正代表共和黨競選紐約州長的現任納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)，11日在皇后區法拉盛表示，納蘇郡透過與聯邦移民暨海關執法局(ICE)合作，已移出逾2000名有犯罪紀錄的無證移民，涉及謀殺未遂、強暴、搶劫、劫車、販毒及幫派活動等犯罪。

精華 FAQ

  • ICE準備斥資最高2000萬元，為探員配備新型電擊手套。這種裝備由肯塔基州公司生產，宣稱可在近距離抓握時迅速制服對象。

  • 她們認為電擊手套若在紐約州使用，可能違反州內新增的法律保障與行政程序法，並可能侵害民眾憲法權利，因此州府不排除追究責任。

  • 紐約州要求州內執法機構終止所有與ICE簽訂的民事移民執法協議，否則將面臨法律後果；截至7月，州內約有12個機構仍維持此類合作。

霍楚 ICE 紐約州

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