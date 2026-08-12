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紐約州健保公司擬再漲 聯合健保達52.1% 保戶喊「太離譜」

記者鄭怡嫣／紐約報導
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消費者權益倡導者伊利莎白．班傑明建議，任何自行購買保險的人都應該透過州政府的保險...
消費者權益倡導者伊利莎白．班傑明建議，任何自行購買保險的人都應該透過州政府的保險市場購買。(美聯社)

紐約州的一些居民近日陸續收到通知，得知他們的健康保險公司又要提高保費，這讓他們備受震驚。

據哥倫比亞廣播公司新聞台(CBS News)報導，在紐約營運的12家公司已向州金融服務廳(DFS)提出申請，要求向自行購買健康保險的客戶收取更高的費用。

報導說，擔任教練工作的吉恩．謝佛和他的妻子每月為健保支付約1800元，但他們的保險公司Oscar正在尋求將保費提高到約2200元。謝佛說，「沒有人會把任何企業的稅率提高23%。那簡直太離譜了」。

Oscar並非特例，其他保險公司也提出了申請。Anthem尋求漲11%，Healthfirst希望漲近15%，Fidelis則希望漲28%。這些公司的漲價措施，必須獲得DFS批准，才能生效。

保險公司表示，導致其費率上漲的最大因素包括住院費用上漲、特殊處方藥價格上漲以及保費稅收抵免保單到期。

Anthem公司在一分聲明中說，「Anthem提出的費率反映了2027年的預期醫療成本。我們看到，包括急診室護理、行為健康服務和特殊處方藥在內的高成本服務的使用量正在增加，同時整體醫療保健成本也在上升」。

聯合健康保險公司要求的漲幅最大，達52.1%。該公司聲明寫道：「我們提出的收費標準反映了醫療成本逐年大幅上漲，這主要是由於醫院收費上漲、醫療服務利用率增加以及專科藥物成本上升所致。我們將繼續與州監管機構合作，確保收費標準公平合理，反映真實的醫療成本，並維護市場穩定。」

Emblem申請調漲保費26.8%，也提出了類似的理由。該公司發言人表示，「Emblem Health向個人市場提交的費率上漲申請反映了醫院成本上升、專科藥物使用量和成本增加，以及增強型保費稅收抵免到期」。  

假若您收到保費上漲的通知，請先別急。 去年，保險公司平均要求漲幅約13%，但紐約州金融服務廳將其下調至7%。數據顯示，保費漲幅申請數量在經歷了兩年下降後，預計在2027年將回升，並接近2024年的峰值。  

消費者權益倡導者伊利莎白．班傑明(Elisabeth Benjamin)表示，該機構會對每項申請審查，分析醫療索賠、費用和其他財務數據。她建議消費者應該寫信給該部門，以便他們的聲音可以被聽到。

她建議任何自行購買保險的人都應該透過州政府的保險市場購買。她說，「你很可能符合折扣條件，但前提是你必須透過這個平台申請」。

預計紐約州府將於本月稍後公布最終批准的費率。

聯合健保要求的漲幅最大，達52.1%。（美聯社）
聯合健保要求的漲幅最大，達52.1%。（美聯社）

精華 FAQ

  • 報導指出，紐約州共有12家在地營運的保險公司向金融服務廳提出申請，其中包括Oscar、Anthem、Healthfirst、Fidelis、聯合健康保險與Emblem等。

  • 聯合健保表示，調漲反映醫療成本逐年大增，主因包括醫院收費上升、醫療服務使用率增加，以及專科藥物成本持續攀升，並希望維持市場穩定。

  • 消費者權益倡導者建議先別慌，因為州金融服務廳會逐案審查，去年平均13%的申請最後被降到7%。她也建議透過州保險市場投保，較可能取得補助。

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