觀光快艇自由女神像旁翻覆母嬰亡 船長無照還超載

涉嫌駕駛快艇從事商業觀光活動，導致船隻翻覆、一對母女身亡的船長埃爾南德斯根本不具備營運資質，涉事船隻也沒有商業運營所需的證照。圖為肇事船隻被打撈出海。(取自刑事控告書，檢方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約港自由女神像附近觀光快艇翻覆，因船長無照、超載且操作失當，導致一對母女死亡，檢方已以2項過失致人死亡罪起訴。

紐約港內8月8日發生觀光快艇 傾覆事故，造成一對母女身亡。紐約南區聯邦檢察官辦公室10日公布刑事控告書，指控涉嫌無證駕駛超載觀光船的嫌疑人埃爾南德斯(Manuel Hernandez)犯有兩項過失致人死亡罪。根據控告書，埃爾南德斯原為豪華轎車司機，沒有駕駛觀光船隻的資質，甚至在本次出海前，根本不清楚船隻的額定載客量上限。

刑事控告書由海岸警衛隊調查局(USCGIS)特別探員Mauro Desa宣誓陳述，其內容將會作為大陪審團發布起訴文件的主要依據。調查顯示，埃爾南德斯當日駕駛一艘Yamaha AR210型快艇，搭載包括一名五個月大嬰兒在內的共13名乘客，在紐約港內水域從事收費觀光活動。當日晚間10時30分左右，埃爾南德斯駕船在自由女神像東南側水域U形轉彎(調頭)，隨後進入一道湧浪(swell)，他在試圖加大油門穿越湧浪時失控，導致浪頭灌入船艙，快艇隨即翻覆。

翻船後，包括埃爾南德斯在內的14人全部被甩入水中，其中12人此後獲救，但一名27歲的女子和她五個月大的孩子在被發現時已失去意識，送抵醫院後被宣布死亡。死者為來自皇后區大學點(College Point)的母親桑切斯(Sara Sanchez)和她的女兒加西亞(Antonella Garcia)。

在8日的致命行程前，埃爾南德斯的船隻送修，因而他向朋友借用了型號相似但船身更小、最高載客量更低的肇事船隻，而他在沒有仔細核實這些基本資訊的情況下，便駕駛這艘最高載客量僅十人的快艇搭載了13名乘客，而且他明知沒有適合低齡嬰兒的救生衣，卻依然允許後來不幸遇難的孩子上了船。埃爾南德斯承認，他在借船時，並未告知船主他的真實目的，而且該船也不具備商業載客依法所需的海岸警衛隊檢驗證書(USCG Certificate of Inspection, COI)。

若控罪成立，46歲的埃爾南德斯單項罪名的最高刑期為十年。當日過堂結束後，埃爾南德斯以5萬元交保獲釋。