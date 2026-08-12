我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨威州州長初選 密爾瓦基郡郡長克勞利獲勝

民主黨威州州長初選 韓裔洪倫廷暫落後

ICE皇后區頻現身 移民團體籲互助 議員促市府加強法援

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
代表皇后區第34選區的州眾議員岡薩雷斯-羅哈斯(Jessica González...
代表皇后區第34選區的州眾議員岡薩雷斯-羅哈斯(Jessica González-Rojas)10日說，紐約市不會因聯邦移民執法而退縮。(岡薩雷斯-羅哈斯競選團隊)

AI摘要

文章摘要整理：

ICE近2周在皇后區多個移民聚居區頻繁現身，引發居民與團體警覺；移民組織呼籲互助備戰，州議員則促市府強化法律援助。

美國移民及海關執法局(ICE)過去兩周在皇后區移民人口高度集中的社區明顯加強活動，範圍涵蓋艾姆赫斯特(Elmhurst)、東艾姆赫斯特(East Elmhurst)、可樂娜(Corona)及大學點(College Point)等地，引發居民與移民權益團體高度警覺。多個組織於10日聯合集會，要求聯邦當局停止在社區內擴大執法，並呼籲移民家庭預作準備。

移民權益組織「築路紐約」(Make the Road New York)民權及移民事務主要組織者柯蒂斯(Luba Cortés)指出，過去數周ICE人員在皇后區多個街區的現身次數較以往顯著增加，且行動時間涵蓋日間與傍晚，令不少移民家庭對外出工作、接送子女及與政府機關接觸產生顧慮。

「ICE正在加強在我們社區的活動，這是明確的趨勢。」柯蒂斯表示，「居民必須彼此照應，並持續透過社區網絡保護彼此權益。」

根據紐約市都市規畫局及市長辦公室最新人口統計，皇后區是全市移民比例最高、族裔最多元的行政區，約半數居民出生於海外。其中，可樂娜、艾姆赫斯特、傑克森高地(Jackson Heights)、東艾姆赫斯特、法拉盛及大學點等地，外國出生人口比例均達五成以上，與此次ICE活動增強的區域幾乎完全重疊。

這些社區長期聚居大量拉丁裔、亞裔及華裔移民。艾姆赫斯特與可樂娜向來是西語裔與亞裔移民的交匯處，法拉盛與大學點則以華裔及其他東亞裔居民為主。ICE加強巡邏的消息傳開後，部分商家也反映顧客減少，顯示社區已出現寒蟬效應。

代表皇后區第34選區的州眾議員岡薩雷斯-羅哈斯(Jessica González-Rojas)在集會中強調，紐約市不會因聯邦移民執法而退縮。「我們不會被恐嚇至沉默。我們會捍衛鄰居、保護移民家庭，並為一個無論身分如何，人人都能安全、自由且有尊嚴生活的未來而努力。」她同時批評ICE在未與地方充分協調下擴大行動，可能破壞警民信任，並呼籲市府加強對移民的法律援助資源。

精華 FAQ

  • 報導指出，ICE過去2周在皇后區的艾姆赫斯特、東艾姆赫斯特、可樂娜、大學點等移民密集社區明顯增加活動，且與高外國出生人口區域高度重疊。

  • 團體要求聯邦當局停止擴大社區執法，同時提醒移民家庭提前準備，也強調鄰里之間要彼此照應，透過社區網絡共同保護權益。

  • 州眾議員岡薩雷斯-羅哈斯表示不會因聯邦執法而退縮，並批評ICE未充分與地方協調，可能削弱警民信任，呼籲市府加強移民法律援助資源。

皇后區 移民 ICE

上一則

直闖法拉盛搶票 紐約州長候選人轟霍楚：治安惡化、電費上漲

下一則

中國母女投資史島摩天輪申請EB-5簽證 女兒漏一步驟敗訴
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

長島ICE執法每日目擊增至6～8起 移民社區恐慌

長島ICE執法每日目擊增至6～8起 移民社區恐慌
長島ICE活動升溫 每日目擊增至6至8起

長島ICE活動升溫 每日目擊增至6至8起
皇后區經營餐館並買房 持C8卡華男出席小庭被ICE抓捕

皇后區經營餐館並買房 持C8卡華男出席小庭被ICE抓捕
ICE威脅伊州庫克郡警長 拒送移民傳票將提告

ICE威脅伊州庫克郡警長 拒送移民傳票將提告

熱門新聞

Jack Shi買下位於皇后區森林小丘（Forest Hills）Ingram Street 20號的住宅，正是漫畫中彼得帕克（Peter Parker）與梅嬸的住址。（記者馬雯婷／攝影）

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

2026-08-07 16:00
32歲福州華女王楠紐約不幸病故，社區助其骨灰返回家鄉。(親子互助會提供)

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

2026-08-10 02:30
西奈山醫院(圖)、紐約大學朗格尼醫院及紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院同時躋身全美前20強最高榮譽榜。（記者許君達／攝影）

全美最佳醫院榜單出爐 紐約市3機構躋身榮譽榜

2026-08-04 10:47
紐約港自由島(Liberty Island)附近8日晚間發生致命翻船事故，一艘載有14人的小型動力船，在自由女神像附近水域翻覆。圖為自由女神像。(記者高雲兒╱攝影)

自由女神像旁遊船翻覆 皇后區母女雙亡 船長被控13罪

2026-08-09 13:58
法拉盛可能已成為「紐約醫療詐欺之都」。圖為法拉盛街頭。(美聯社)

法拉盛多家日照中心年索補助逾1億 被指白卡詐欺猖獗

2026-08-04 21:13
柯先生遭受車輛碰撞後，一度失去意識，經診斷，全身多數骨裂，並有大量開放性傷口。(受訪者提供)

獨／紐約網紅麵館新任華人主廚下班遇車禍重傷 肇事駕駛逃逸

2026-08-05 19:27

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢

照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢