我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨威州州長初選 密爾瓦基郡郡長克勞利獲勝

民主黨威州州長初選 韓裔洪倫廷暫落後

約約第二居所稅 法官喊卡川普也擋 市府要「立即」上訴

記者鄭怡嫣／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市新設「第二居所稅」被法官暫時叫停。(記者唐典偉／攝影)
紐約市新設「第二居所稅」被法官暫時叫停。(記者唐典偉／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約法官暫時喊停第二居所稅，認為市府通知與資料公開方式違法；曼達尼政府將立即上訴，川普也批評並考慮介入阻止。

紐約市史泰登島的一名法官10日暫時阻止了備受爭議的市長曼達尼(Zohran Mamdani)所謂的「第二居所稅」(pied-à-terre tax)實施，該稅項將對在紐約市擁有第二套住房的富裕紐約人徵收附加稅。川普總統11日抨擊紐約市的「第二居所稅」，表示他正在研究聯邦政府「是否擁有任何法律權利來阻止這場災難，以免為時過晚」。

川普在Truth Social網站上發文稱，對富裕業主非主要住所徵稅「在美國行不通，必須立即停止！」

這項決定源於7日由屋主們提起的一項訴訟。這些房主包括共和黨市議員佛蘭克·莫拉諾(Frank Morano)的家人。他們認為，市長曼達尼推行第二居所稅的方式造成了「大規模混亂」，應暫停執行，以便第二居所業主有比目前9月18日截止日期更多的時間來對所徵收的稅款提出上訴並整理相關文件。他們的代理律師蘭迪·馬斯楚(Randy Mastro)，他曾擔任亞當斯(Eric Adams)時期的第一副市長。

史泰登島州高院法官韋恩·奧茲(Wayne Ozzi)同意屋主的觀點，裁定市府通知1萬7000名涉嫌擁有兩套住房的業主有關稅收的方式「不符合稅法規定的適當通知」，並且非法地將證明自己不應繳納該稅的舉證責任轉嫁給了業主。那些「被懷疑」在市內擁有第二套住房的人收到了郵寄通知，告知他們可能需要繳納該稅，並指示他們如果認為市政府的假設有誤，應告知市政府。

奧茲也同意屋主提出的論點，即曼達尼備受爭議的公開在線「數據庫」是不正確的做法。他說：「沒有任何法律允許或要求紐約市公布超過90萬戶紐約市房主的姓名、地址和房產價值清單，或通過不定期的年中發布方式進一步公開該清單」。

奧茲補充說，市府在發出郵寄通知之前，應該做「依法要求的個別初步裁定」，以免將證明自己是否應該付款的責任推卸給業主。

曼達尼的辦公室表示，他們不同意法官的裁決，並將「立即」提起上訴，這將使該市能夠按計畫「繼續實施臨時住所稅」。市府發言人補充說，市長對該市的臨時住所稅「充滿信心」，並藉此機會抨擊了馬斯楚，指他因提告新政府而臭名昭著。

奧茲安排了8月31日的聽證會，屆時曼達尼的法律部門將就為何應撤銷阻止該稅實施的臨時命令，以及是否應允許該市繼續按其認為合適的方式推行該稅進行辯論。  

精華 FAQ

  • 史泰登島州高院法官先行發布臨時命令，暫時阻止紐約市推動第二居所稅，理由是市府通知方式與程序可能違反稅法要求，並將在8月31日再開聽證會。

  • 法官指出，市府向1萬7000名業主寄發通知時，沒有提供適當法律通知，還把證明自己不該課稅的責任轉給業主；另外，公開房主資料庫也被認定缺乏法律依據。

  • 曼達尼辦公室表示不同意裁決，將立即上訴並繼續推動稅制；川普則在Truth Social上抨擊此稅，稱其在美國行不通，並研究聯邦政府是否能介入阻止。

川普 共和黨 曼達尼

上一則

觀光快艇自由女神像旁翻覆母嬰亡 船長無照還超載

下一則

紐瓦克機場全新地面雷達落成 避免拉瓜地亞機場憾事重現
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約3屋主 告「第二居所稅」執行失當

紐約3屋主 告「第二居所稅」執行失當
紐約市徵「第二居所稅」 已有2000戶提出豁免申請

紐約市徵「第二居所稅」 已有2000戶提出豁免申請
市府要求舉證否則課「第二居所稅」 屋主批甩鍋

市府要求舉證否則課「第二居所稅」 屋主批甩鍋
紐約市府公布「第二居所稅」房產名單 富人個資全都露

紐約市府公布「第二居所稅」房產名單 富人個資全都露

熱門新聞

Jack Shi買下位於皇后區森林小丘（Forest Hills）Ingram Street 20號的住宅，正是漫畫中彼得帕克（Peter Parker）與梅嬸的住址。（記者馬雯婷／攝影）

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

2026-08-07 16:00
32歲福州華女王楠紐約不幸病故，社區助其骨灰返回家鄉。(親子互助會提供)

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

2026-08-10 02:30
西奈山醫院(圖)、紐約大學朗格尼醫院及紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院同時躋身全美前20強最高榮譽榜。（記者許君達／攝影）

全美最佳醫院榜單出爐 紐約市3機構躋身榮譽榜

2026-08-04 10:47
紐約港自由島(Liberty Island)附近8日晚間發生致命翻船事故，一艘載有14人的小型動力船，在自由女神像附近水域翻覆。圖為自由女神像。(記者高雲兒╱攝影)

自由女神像旁遊船翻覆 皇后區母女雙亡 船長被控13罪

2026-08-09 13:58
法拉盛可能已成為「紐約醫療詐欺之都」。圖為法拉盛街頭。(美聯社)

法拉盛多家日照中心年索補助逾1億 被指白卡詐欺猖獗

2026-08-04 21:13
柯先生遭受車輛碰撞後，一度失去意識，經診斷，全身多數骨裂，並有大量開放性傷口。(受訪者提供)

獨／紐約網紅麵館新任華人主廚下班遇車禍重傷 肇事駕駛逃逸

2026-08-05 19:27

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢

照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢