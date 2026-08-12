約約第二居所稅 法官喊卡川普也擋 市府要「立即」上訴

紐約市新設「第二居所稅」被法官暫時叫停。(記者唐典偉／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約法官暫時喊停第二居所稅，認為市府通知與資料公開方式違法；曼達尼政府將立即上訴，川普也批評並考慮介入阻止。

紐約市史泰登島的一名法官10日暫時阻止了備受爭議的市長曼達尼 (Zohran Mamdani)所謂的「第二居所稅」(pied-à-terre tax)實施，該稅項將對在紐約市擁有第二套住房的富裕紐約人徵收附加稅。川普 總統11日抨擊紐約市的「第二居所稅」，表示他正在研究聯邦政府「是否擁有任何法律權利來阻止這場災難，以免為時過晚」。

川普在Truth Social網站上發文稱，對富裕業主非主要住所徵稅「在美國行不通，必須立即停止！」

這項決定源於7日由屋主們提起的一項訴訟。這些房主包括共和黨 市議員佛蘭克·莫拉諾(Frank Morano)的家人。他們認為，市長曼達尼推行第二居所稅的方式造成了「大規模混亂」，應暫停執行，以便第二居所業主有比目前9月18日截止日期更多的時間來對所徵收的稅款提出上訴並整理相關文件。他們的代理律師蘭迪·馬斯楚(Randy Mastro)，他曾擔任亞當斯(Eric Adams)時期的第一副市長。

史泰登島州高院法官韋恩·奧茲(Wayne Ozzi)同意屋主的觀點，裁定市府通知1萬7000名涉嫌擁有兩套住房的業主有關稅收的方式「不符合稅法規定的適當通知」，並且非法地將證明自己不應繳納該稅的舉證責任轉嫁給了業主。那些「被懷疑」在市內擁有第二套住房的人收到了郵寄通知，告知他們可能需要繳納該稅，並指示他們如果認為市政府的假設有誤，應告知市政府。

奧茲也同意屋主提出的論點，即曼達尼備受爭議的公開在線「數據庫」是不正確的做法。他說：「沒有任何法律允許或要求紐約市公布超過90萬戶紐約市房主的姓名、地址和房產價值清單，或通過不定期的年中發布方式進一步公開該清單」。

奧茲補充說，市府在發出郵寄通知之前，應該做「依法要求的個別初步裁定」，以免將證明自己是否應該付款的責任推卸給業主。

曼達尼的辦公室表示，他們不同意法官的裁決，並將「立即」提起上訴，這將使該市能夠按計畫「繼續實施臨時住所稅」。市府發言人補充說，市長對該市的臨時住所稅「充滿信心」，並藉此機會抨擊了馬斯楚，指他因提告新政府而臭名昭著。

奧茲安排了8月31日的聽證會，屆時曼達尼的法律部門將就為何應撤銷阻止該稅實施的臨時命令，以及是否應允許該市繼續按其認為合適的方式推行該稅進行辯論。