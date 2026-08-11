我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大反轉 網紅遭陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

MTA測試「熱能網路」技術 「紐約最破地鐵站」率先大改造

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
MTA宣布，將在曼哈頓J/Z線錢伯斯街地鐵站內測試全新「熱能網路」技術，旨在在夏...
MTA宣布，將在曼哈頓J/Z線錢伯斯街地鐵站內測試全新「熱能網路」技術，旨在在夏天吸收地鐵站內多餘熱量並儲存至冬季，然後將其用於附近建築的供暖。(記者許君達／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：MTA與曼達尼宣布研究熱能網路，並在錢伯斯街站先行試驗。
  • 重點二：技術可夏季吸熱儲存、冬季供附近建築供暖，兼顧降溫節能。
  • 重點三：MTA投入80萬元研究，目標2027年設計投產並改善老站高溫。

大都會運輸署(MTA)與市長曼達尼(Zohran Mamdani)10日宣布，將研究一種熱能轉移和存儲技術用於紐約地鐵站內的夏季降溫，該研究將利用「紐約最破地鐵站」錢伯斯街站(Chambers St)全面改造工程的契機同步試驗。若研究順利，將從2027年開始設計和投產。

MTA所希望開發的系統名為「熱能網路」（Thermal Energy Network)，核心技術是在炎熱季節從地鐵站內吸收熱能、並加以存儲，然後在冬季釋放到附近的建築中用於供暖。MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，此舉旨在實現「雙贏」，既能讓地鐵站內酷熱的頑疾有所緩解，又能節省能源和供暖開支。

MTA計畫投入80萬元用於「熱能網路」的可行性研究。當局計畫利用錢伯斯街地鐵站廢棄月台下方現有的地熱鑽孔作為儲能空間，夏季利用「輻射冷卻技術」(Radiant cooling technology)吸收站內多餘熱能，等到冬季再將這些儲存的熱量輸送至車站上方的市府綜合大樓以及周邊的大型建築內用於供暖。MTA稱，輻射冷卻技術的能源效率比傳統空調高出25%至35%，其工作原理是透過牆面和天花板上的面板、或嵌入地板的管路讓冷卻水循環，以吸收熱量，並轉移至存儲設施內。而由於錢伯斯街地鐵站正要開始大修，且該站內擁有荒廢的中間月台，可在不干擾正常乘降的條件下測試新技術。

數據顯示，位於市政府地下的J/Z線錢伯斯街站與同站不同廳的4/5/6線市政廳站(Brooklyn Bridge-City Hall)是全市高溫危害最嚴重的地鐵站之一，2025年夏季站內平均溫度達到華氏96度。利博說，由於地鐵站設備老舊且為開放空間，全面加裝空調降溫不具備可行性。

據介紹，「熱能網路」技術將首次在美國被運用於公共交通系統內，但它並非前沿技術，目前在紐約市內的聖派翠克大教堂(St. Patrick Cathedal)、紐約市植物園等地已投入使用，在國外，加拿大和歐洲也都已開始成熟運用這一技術。

精華 FAQ

  • MTA將研究「熱能網路」技術，利用地鐵站夏季多餘熱能進行吸收與存儲，冬季再釋放給周邊建築供暖，並以錢伯斯街站改造案作為首個試驗場域。

  • 因為錢伯斯街站正進行全面大修，且站內有廢棄中間月台與現有地熱鑽孔，可在不干擾正常乘降下測試新系統，同時也能處理該站長期高溫問題。

  • 計畫希望改善地鐵站酷熱、降低能源與供暖成本，並用80萬元做可行性研究；若進展順利，將於2027年開始設計與投產，並可能擴大應用。

MTA 地鐵

上一則

偽造網頁彈窗稱帳戶遭入侵 紐約市金條詐騙2年百起
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約「最破」 華埠錢伯斯街地鐵站將全面翻新

紐約「最破」 華埠錢伯斯街地鐵站將全面翻新
MTA擬在26地鐵站 設自動販賣機

MTA擬在26地鐵站 設自動販賣機
地鐵清軌吸塵列車起火 MTA員工、消防員14人受傷

地鐵清軌吸塵列車起火 MTA員工、消防員14人受傷
紐約MTA擬再漲票價4% 稱「免費公車」口號促逃票潮

紐約MTA擬再漲票價4% 稱「免費公車」口號促逃票潮

熱門新聞

Jack Shi買下位於皇后區森林小丘（Forest Hills）Ingram Street 20號的住宅，正是漫畫中彼得帕克（Peter Parker）與梅嬸的住址。（記者馬雯婷／攝影）

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

2026-08-07 16:00
32歲福州華女王楠紐約不幸病故，社區助其骨灰返回家鄉。(親子互助會提供)

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

2026-08-10 02:30
西奈山醫院(圖)、紐約大學朗格尼醫院及紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院同時躋身全美前20強最高榮譽榜。（記者許君達／攝影）

全美最佳醫院榜單出爐 紐約市3機構躋身榮譽榜

2026-08-04 10:47
紐約港自由島(Liberty Island)附近8日晚間發生致命翻船事故，一艘載有14人的小型動力船，在自由女神像附近水域翻覆。圖為自由女神像。(記者高雲兒╱攝影)

自由女神像旁遊船翻覆 皇后區母女雙亡 船長被控13罪

2026-08-09 13:58
法拉盛可能已成為「紐約醫療詐欺之都」。圖為法拉盛街頭。(美聯社)

法拉盛多家日照中心年索補助逾1億 被指白卡詐欺猖獗

2026-08-04 21:13
柯先生遭受車輛碰撞後，一度失去意識，經診斷，全身多數骨裂，並有大量開放性傷口。(受訪者提供)

獨／紐約網紅麵館新任華人主廚下班遇車禍重傷 肇事駕駛逃逸

2026-08-05 19:27

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」