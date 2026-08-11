MTA測試「熱能網路」技術 「紐約最破地鐵站」率先大改造

MTA宣布，將在曼哈頓J/Z線錢伯斯街地鐵站內測試全新「熱能網路」技術，旨在在夏天吸收地鐵站內多餘熱量並儲存至冬季，然後將其用於附近建築的供暖。(記者許君達／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： MTA與曼達尼宣布研究熱能網路，並在錢伯斯街站先行試驗。

MTA與曼達尼宣布研究熱能網路，並在錢伯斯街站先行試驗。 重點二： 技術可夏季吸熱儲存、冬季供附近建築供暖，兼顧降溫節能。

技術可夏季吸熱儲存、冬季供附近建築供暖，兼顧降溫節能。 重點三：MTA投入80萬元研究，目標2027年設計投產並改善老站高溫。

大都會運輸署(MTA )與市長曼達尼(Zohran Mamdani)10日宣布，將研究一種熱能轉移和存儲技術用於紐約地鐵 站內的夏季降溫，該研究將利用「紐約最破地鐵站」錢伯斯街站(Chambers St)全面改造工程的契機同步試驗。若研究順利，將從2027年開始設計和投產。

MTA所希望開發的系統名為「熱能網路」（Thermal Energy Network)，核心技術是在炎熱季節從地鐵站內吸收熱能、並加以存儲，然後在冬季釋放到附近的建築中用於供暖。MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，此舉旨在實現「雙贏」，既能讓地鐵站內酷熱的頑疾有所緩解，又能節省能源和供暖開支。

MTA計畫投入80萬元用於「熱能網路」的可行性研究。當局計畫利用錢伯斯街地鐵站廢棄月台下方現有的地熱鑽孔作為儲能空間，夏季利用「輻射冷卻技術」(Radiant cooling technology)吸收站內多餘熱能，等到冬季再將這些儲存的熱量輸送至車站上方的市府綜合大樓以及周邊的大型建築內用於供暖。MTA稱，輻射冷卻技術的能源效率比傳統空調高出25%至35%，其工作原理是透過牆面和天花板上的面板、或嵌入地板的管路讓冷卻水循環，以吸收熱量，並轉移至存儲設施內。而由於錢伯斯街地鐵站正要開始大修，且該站內擁有荒廢的中間月台，可在不干擾正常乘降的條件下測試新技術。

數據顯示，位於市政府地下的J/Z線錢伯斯街站與同站不同廳的4/5/6線市政廳站(Brooklyn Bridge-City Hall)是全市高溫危害最嚴重的地鐵站之一，2025年夏季站內平均溫度達到華氏96度。利博說，由於地鐵站設備老舊且為開放空間，全面加裝空調降溫不具備可行性。

據介紹，「熱能網路」技術將首次在美國被運用於公共交通系統內，但它並非前沿技術，目前在紐約市內的聖派翠克大教堂(St. Patrick Cathedal)、紐約市植物園等地已投入使用，在國外，加拿大和歐洲也都已開始成熟運用這一技術。