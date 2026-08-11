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皇后區第25學區學生銳減11% 法拉盛多校仍超額爆滿

記者高雲兒／紐約報導
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紐約市學校建設管理局(SCA)公布的Q388新小學效果圖。(取自SCA官方社群)
紐約市學校建設管理局(SCA)公布的Q388新小學效果圖。(取自SCA官方社群)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：第25學區五年入學人數下降11%，但法拉盛等地仍嚴重超額。
  • 重點二：市教育局將於2027與2028年啟用兩所新小學，增1243學位。
  • 重點三：全區平均有些餘額，特殊教育第75學區卻仍普遍缺位。

涵蓋皇后區法拉盛、白石鎮、大學點等地的第25學區，過去五年整體入學人數雖下降約11%，學位供需卻呈現嚴重失衡，部分地區甚至有空餘名額，但法拉盛等人口密集區的多所學校卻嚴重超額。市公校官員日前於第25學區社區教育委員會(CEC25)會議宣布，兩所新建小學預計於2027年及2028年相繼啟用，合計將新增1243個小學學位，以緩解局部入學壓力，並配合州政府推行的小班制政策。

市教育局學區規畫辦公室(Office of District Planning)皇后區副主任康巴奇(Rhea Cumberbatch)表示，過去五年第25學區整體入學人數下降約11%，主因為幼稚園至五年級(K-5)適齡兒童人口減少，同期該年齡段居民人數亦下降約10%。她分析，學生流失可能與疫情後家庭遷離紐約市、生育率降低，以及學童轉往私立學校、特許學校或跨區就讀等因素有關；且各次級社區人口變動差異極大，部分地區萎縮的同時，另一些地方卻出現快速增長。

儘管學生人數下滑，第25學區對家長的吸引力依然強勁。數據顯示，高達79%的K-5適齡兒童家長選擇讓孩子留在本區就讀小學，此比率高居全市第二，遠超全市平均的53%；其餘14%就讀私立或天主教等非公立學校，4%轉往其他學區公校，僅約1%進入特許學校。中學方面，過去五年學生人數下降約5%，但六至八年級學生的留讀率同樣達79%，相較於全市平均僅48%，表現尤為突出。

目前第25學區約有1萬4500個小學學位，學生約1萬4600人，全區帳面短缺約80個學位；中學則約有8300個學位，學生約8000人，整體反倒多出248個學位，其中法拉盛、莫瑞丘(Murray Hill)、威利點(Willets Point)及秋園等地中學空額較多。

然而官員強調，全區平均數字無法反映各校實際狀況。康巴奇說，部分社區因人口變遷劇烈，特定學校依然「擠到爆」，即使帳面上存在餘額，仍須在特定地區增建校舍才能解決問題。會中以法拉盛第24小學(PS 24)為例，該校過去增建校舍後，新增空間迅速被填滿，目前校方要進一步調降班級人數依舊困難重重。

針對新建校舍，目前規畫中、位於貝賽的Q388，即水邊小學(Water's Edge)，預計2027年啟用，將提供547個小學學位；Q512則預計2028年9月啟用，提供696個小學學位，兩校合計新增1243學位。教育官員表示，第25學區向來存在學位需求，此次新校規畫亦受州小班制法律推動；只有當校舍從土地取得、規畫至落成往往耗時數年，教育局通常於工程接近完工時，才會依最新人口與入學趨勢決定最終用途。

另一方面，第25學區內第75學區(District 75)特殊教育學生，過去五年在小學、中學及高中階段均持續增加，目前三個教育階段皆面臨學位不足，分別短缺約176位、17位及200位。

精華 FAQ

  • 過去5年，第25學區K-5整體入學人數約下降11%，主因是適齡兒童人口減少約10%。官員也提到，疫情後家庭外移、生育率下降，以及部分學生轉讀私校、特許學校或跨區就學，都是可能因素。

  • 因為第25學區各社區人口變化差異很大，部分地區雖有空位，但法拉盛等人口密集區需求仍集中。官員指出，全區平均數字掩蓋了局部失衡，像PS 24新增空間很快被填滿，顯示仍需在特定地點增建校舍。

  • 規畫中的Q388水邊小學預計2027年啟用，Q512則在2028年9月啟用，兩校合計新增1243個小學學位。另一方面，第75學區特殊教育學生在小、中、高中階段仍短缺176、17及200個學位。

法拉盛 皇后區 學區

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