自由女神像旁遊船翻覆 母嬰落水亡 船長被捕遭控13罪

紐約港自由島(Liberty Island)附近8日晚間發生致命翻船事故，一艘載有14人的小型動力船，在自由女神像附近水域翻覆。圖為其他遊船駛近自由女神像。(記者高雲兒／攝影)

紐約港自由島(Liberty Island)附近8日晚間發生致命翻船事故，一艘載有14人的小型動力船，在自由女神像附近水域翻覆，來自皇后區 大學點(College Point)的母女送醫後不治。造成船隻翻覆的原因仍在調查中，駕船者已遭逮捕，並被控13項罪名，美國海岸防衛隊並正調查該船是否涉及非法載客包船營運。

12人獲救 海岸防衛隊調查該船是否涉非法包船載客

警方表示，8日晚約10時25分接獲報案，指自由島附近有船隻翻覆，多人落水，市警港口巡邏隊、潛水隊及航空隊隨即趕往現場，消防局及海岸防衛隊也派出多艘船艇救援。

海岸防衛隊表示，船上所有人最終均被救起，但來自大學點的27歲母親桑切斯(Sara Sanchez)及其五個月大女兒加西亞(Antonella Garcia)，被尋獲時情況危急，送往紐約大學朗格尼布碌崙 醫院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)後宣告不治，其餘12人獲救後情況穩定。

最新消息顯示，桑切斯與女兒均居住在大學點，女嬰的父親、也是桑切斯的男友，事發時同樣在船上。當局尚未公布其他乘客身分。

警方指出，涉事船隻為一艘約22呎長、船頭設座位的Bowrider型動力船，事發時共有14人在船上；根據媒體報導報導，這類船隻一般可搭載約10至12人，部分執法消息人士因此指船隻疑有超載情況。

不過截至9日下午，當局尚未正式公布翻覆原因，超載是否直接導致事故仍有待調查。

駕船的46歲男子赫南德茲(Manuel Hernandez)在事故後遭市警拘捕，警方目前對他提出13項魯莽危害罪(reckless endangerment)指控。海岸防衛隊則表示，除與市警共同調查船隻翻覆原因外，海岸防衛隊調查人員及海岸防衛隊調查局(Coast Guard Investigative Service)也正在確認這趟航程是否屬於「非法包船」(illegal charter)營運。

根據海岸防衛隊定義，所謂非法包船，是指收費載客的船隻營運者未持有規定的海岸防衛隊資格、缺乏必要安全設備，或未取得所需船舶檢驗證書。

紐約海岸防衛隊指揮官麥卡錫(Doreen McCarthy)表示，當局對這對母女喪生深感悲痛，也感謝消防、警方及一艘事發時協助救人的民間船隻迅速投入救援，當局將與市警持續調查事故，並依法追究違規營運者責任。