華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

32歲福州華女王楠紐約不幸病故，社區助其骨灰返回家鄉。(親子互助會提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 32歲福州籍女子王楠從北卡到紐約後，不到1周病故。

32歲福州籍女子王楠從北卡到紐約後，不到1周病故。 重點二： 她身後無親友聯絡、也沒留下錢與證件，善後一度困難。

她身後無親友聯絡、也沒留下錢與證件，善後一度困難。 重點三：8大道華社與親子互助會募款協助，終將骨灰送回福建老家。

一名32歲福州籍女子，今年4月從北卡 隻身來到紐約，在布碌崙 (布魯克林)8大道 華社住下。不到一周後，她因病突然身亡，沒有留下任何錢，甚至沒人知道她的姓名，驟然離世讓處理她的身後事成了一道難題。社區組織「紐約親子互助會」得知消息後，輾轉透過各種方式，為她聯繫到了遠在中國老家的媽媽，最後得以將她的骨灰送回老家，魂歸故里。

來到紐約突病故

福州籍的華女王楠，多年前來到美國，已獲得美國綠卡。今年4月中旬，當時家住北卡羅來納州德罕(Durham)的王楠開始在社群媒體上尋找前往紐約的交通方式。4月19日左右，王楠抵達紐約，隨後住進了8大道交59街附近的一處住所。

王楠遺物中的三部手機。(親子互助會提供)

沒有人想到，這竟然成為了她人生最後的旅程。根據當時王楠的同住者介紹，4月24日，也就是她去世前一天，王楠已經出現明顯的身體不適，包括嘔吐以及因身體嚴重不適而尖叫等情況。同住者說，她們曾多次詢問王楠是否需要協助撥打911，或是送她前往醫院，但王楠都拒絕了。4月25日上午，王楠被發現在其8大道住所內去世。警方及法醫部門隨即介入。

尋找身分和親人

當時沒有人知道她的名字，同住者根據王楠留下的唯一線索—她的微信帳號，開始在小紅書上尋人。與此同時，同住者聯繫了紐約親子互助會，希望得到社區的幫助。在小紅書上，首先回應的是王楠媽媽在紐約的一個朋友，這位朋友說，王楠的媽媽和妹妹都在中國。王楠到紐約後，是她幫著搬進了最後的住所，但她當時完全不知道王楠當時的身體狀況，更沒有預到會發生時如此變故。

親子互助會將剩餘善款匯給王楠遠在福州的母親。(親子互助會提供)

親子互助會得知消息後，馬上與王楠媽媽取得了聯繫，並得知那是一個低收入家庭。親子互助會又與警方聯繫，得到了王楠中國護照的照片，得知她1993年8月5日出生於中國福建。警方還告知，王楠隨身帶著新舊三部手機，她沒有銀行卡和信用卡，但有幾張禮品卡。

據王楠媽媽表示，王楠在新冠疫情期間身體就不好，好像是腎出了問題，並因此回國修養了很長一段時間，用中藥調理，後來又回到了美國。媽媽說王楠不相信銀行，因此一直沒有在銀行開戶，也從不使用信用卡，但會購買禮品卡使用。媽媽希望女兒的骨灰能回到家鄉。

眾籌幫她回家

親子互助會負責人黃妮可說，搞清王楠的身分、找到她的家人後，她們又面對著一系列複雜的善後工作。遺體接領、殯葬服務、火化安排、死亡及相關文件辦理、家屬溝通、費用籌集、跨國手續，以及最終如何把王楠送回中國，一件件一樁樁都必須有人完成，落到實處。

5月5日，王楠的遺體被正式接回；在完成相關手續後，遺體進行了火化。經過兩個多月的溝通、文件準備以及相關手續辦理，6月30日，王楠的骨灰最終被送回中國。

王楠的骨灰在家鄉得到安葬。(親子互助會提供)

王楠身後沒有留下一分錢，她母親因為是低收入家庭，希望得到紐約華社的幫助。親子互助會為此在眾籌網站「GoFundMe」上為王楠發起了募款。在眾多陌生人的慷慨捐助下，總共為王楠籌集了2萬8615.55元善款。

親子互助會說，用於王楠遺體接領、殯葬及火化、骨灰返鄉，以及整個善後過程的相關費用共計1萬1775元。扣除上述費用後，剩餘善款為1萬6840.55元。8月3日，親子互助會將最後一筆剩餘善款匯給了遠在中國的王楠的媽媽，匯款全部完成。

黃妮可說，在王楠回家的路上，有許多陌生人伸手幫忙，一個電話、一次訊息轉發、一筆捐款、一次跑腿，這些微小的善意最終匯聚成了王楠的回家之路。她也希望在紐約的異鄉人一定要好好照顧好自己。