哈林區退伍軍人症疫情 逾50人告紐約市府 追究冷卻塔監管
去年造成七人死亡的哈林區退伍軍人症(Legionnaires' disease)疫情，如今有代表逾50名患者及死者家屬的律師於近期提出三宗訴訟，指控紐約市府、市立醫療系統及相關承包商未妥善管理水塔，導致退伍軍人菌滋生和擴散；原告要求賠償，並促市府交代對自有樓宇及公共工程冷卻塔的監管是否失效。
民權律師克朗普(Ben Crump)與全國行動網絡創辦人夏普頓(Al Sharpton)近日在哈林公布訴訟。三宗案件中，一宗代表五名死者的家屬提出非正常死亡索賠，另外兩宗則由染病生還者提出。被告包括紐約市府、市立醫療系統(NYC Health + Hospitals)、市經濟發展公司(NYCEDC)、建築承包商Skanska USA Building及其它承包商。
市衛生局最新統計顯示，2025年哈林區疫情最終共有118人染病、92人住院，7人死亡。市府分析將哈林醫院(Harlem Hospital)和由NYCEDC監督且由Skanska施工的公共衛生實驗室工地水塔中發現的菌株，與七名患者的臨床樣本相配對。
訴狀指控，市府及承包商未能適當登記、檢查、清潔和維護水塔，也未及時警告附近居民及工人可能面臨的暴露風險，構成疏忽及公共滋擾。
然而，市府此前表示，哈林醫院冷卻塔在2025年3月及6月的檢測均為陰性，並於同年7月2日完成例行消毒。衛生局7月25日採樣、7月30日檢查時，該設備仍符合當時規定；待培養結果呈陽性後，院方又於8月7日排空、消毒及重新注水。工地水塔則於7月28日採樣，承包商8月1日完成全面整治。
High Line酒店 驗出高濃度菌
市法律局回應稱，保障公共健康與安全一直是市府應對工作的核心，將仔細審閱案件。與此同時，曼哈頓雀兒喜(Chelsea)的「High Line」酒店也驗出高濃度退伍軍人菌。酒店工人工會6日發現，酒店一次水樣檢測錄得每毫升170個菌落形成單位(CFU/ml)，7月23日再測時升至700 CFU/ml；工會並指管理方沒有向員工提供充分的整治證明，部分住客也表示未收到通知。
代表逾50名患者與死者家屬的律師提出3宗訴訟，向紐約市府、市立醫療系統、NYCEDC及多名承包商追究責任，主張他們未妥善管理水塔而釀成疫情。 訴狀稱被告未能適當登記、檢查、清潔與維護冷卻塔，也未及時警告居民和工人可能暴露於退伍軍人菌，因而構成疏忽與公共滋擾。 曼哈頓雀兒喜的High Line酒店也被驗出高濃度退伍軍人菌，工會指水樣檢測曾達170 CFU/ml，之後又升至700 CFU/ml，且管理方疑未充分通知員工與住客。
精華 FAQ
代表逾50名患者與死者家屬的律師提出3宗訴訟，向紐約市府、市立醫療系統、NYCEDC及多名承包商追究責任，主張他們未妥善管理水塔而釀成疫情。
訴狀稱被告未能適當登記、檢查、清潔與維護冷卻塔，也未及時警告居民和工人可能暴露於退伍軍人菌，因而構成疏忽與公共滋擾。
曼哈頓雀兒喜的High Line酒店也被驗出高濃度退伍軍人菌，工會指水樣檢測曾達170 CFU/ml，之後又升至700 CFU/ml，且管理方疑未充分通知員工與住客。
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