我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

續任3天即參選美校長惹議 清大校長高為元今致歉

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

紐約香港龍舟節 逾180隊齊聚法拉盛競逐

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
第36屆紐約香港龍舟節8日在皇后區法拉盛可樂娜公園草原湖登場。(記者高雲兒╱攝影...
第36屆紐約香港龍舟節8日在皇后區法拉盛可樂娜公園草原湖登場。(記者高雲兒╱攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：第36屆紐約香港龍舟節在法拉盛登場，逾180隊參賽創兩天賽程上限。
  • 重點二：主辦方設專題展覽，回顧1986年香港送木製龍舟至北美的發展歷史。
  • 重點三：活動結合美國建國250周年紀念，並呈現多元文化表演與邀請賽。

第36屆紐約香港龍舟節8日在皇后區法拉盛可樂娜公園草原湖(Meadow Lake)登場，超過180支隊伍競逐，參賽規模已達兩天賽程所能容納的上限。今年適逢美國建國250周年，主辦方除安排相關紀念活動及特別邀請賽，也設置專題展覽，回顧近40年前香港將木製龍舟帶到北美、推動龍舟運動在當地紮根的歷史。

法拉盛銀行今年已是第10次參賽。(記者高雲兒╱攝影)
法拉盛銀行今年已是第10次參賽。(記者高雲兒╱攝影)

紐約香港龍舟節組委會主席萬三權表示，今年共有超過180支隊伍參賽，已達目前兩天賽程所能負荷的最大規模。「再增加隊伍，我們就要辦三天了」，他說，有意參賽的隊伍需要盡早報名，部分隊伍早在7月初便開始登記。

第36屆紐約香港龍舟節8日在皇后區法拉盛可樂娜公園草原湖登場。(記者高雲兒╱攝影...
第36屆紐約香港龍舟節8日在皇后區法拉盛可樂娜公園草原湖登場。(記者高雲兒╱攝影)

多位民選官員及代表到場支持。(記者高雲兒╱攝影)
多位民選官員及代表到場支持。(記者高雲兒╱攝影)

萬三權表示，1986年，當時的香港旅遊協會向北美多座城市送出十多艘木製龍舟，對北美龍舟運動的發展具有重要意義。今年會場也設置專題展覽，回顧這段近40年的歷史。

香港駐紐約經濟貿易辦事處處長何美智(Maisie Ho)表示，約40年前，香港方面首次將木製龍舟運到紐約，對美東龍舟運動的發展具有重要意義。她很欣慰看到過去36年來，紐約香港龍舟節逐步發展成大型多元文化活動，參與者也早已不限於華人，而是吸引愈來愈多不同族裔的紐約客加入。她表示，龍舟的獨特之處不只在於體力競賽，更強調合作與團隊精神。

萬三權表示，今年岸上舞台節目同樣突出多元文化特色。(記者高雲兒╱攝影)
萬三權表示，今年岸上舞台節目同樣突出多元文化特色。(記者高雲兒╱攝影)

開幕儀式上，多位民選官員及代表到場支持。(記者高雲兒╱攝影)
開幕儀式上，多位民選官員及代表到場支持。(記者高雲兒╱攝影)

今年參賽隊伍中，不乏連續多年參與的企業隊伍。法拉盛銀行今年已是第10次參賽，龍舟隊經理王浩鈞表示，今年共派出四支隊伍、近40名隊員，包括三支混合組隊伍及一支女子隊。

王浩鈞表示，隊伍通常從5月開始訓練，每周練習兩次。截至8日下午，法拉盛銀行隊已在女子250米及混合組250米賽事中各取得一面金牌，接下來還將繼續參加500米賽事，並於9日參與多項邀請賽。

他表示，法拉盛銀行過去參加龍舟節不同組別時也曾奪得金牌，而企業持續組隊參賽的意義並不只在於成績，「這個比賽讓我們的隊伍更團結，也讓更多華人社區認識我們。」

開幕儀式上，多位民選官員及代表到場支持，包括紐約市主計長李文(Mark Levine)、皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz)、市議員莊文怡、黃友興、州眾議員布朗斯丁(Edward Braunstein)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)，以及國會眾議員孟昭文代表等。部分官員並向萬三權及籌委會頒發表彰狀。紐約大都會隊吉祥物Mr. Met亦現身會場與民眾互動。

第36屆紐約香港龍舟節8日在皇后區法拉盛可樂娜公園草原湖登場。(記者高雲兒╱攝影...
第36屆紐約香港龍舟節8日在皇后區法拉盛可樂娜公園草原湖登場。(記者高雲兒╱攝影)

香港駐紐約經濟貿易辦事處處長何美智(左)和紐約香港龍舟節組委會主席萬三權。(記者...
香港駐紐約經濟貿易辦事處處長何美智(左)和紐約香港龍舟節組委會主席萬三權。(記者高雲兒╱攝影)

今年適逢美國建國250周年，主辦方也安排相關紀念活動及特別邀請賽。萬三權表示，今年岸上舞台節目同樣突出多元文化特色，除了中華傳統表演，也有日本、泰國等不同文化演出。

龍舟節今日(9日)將繼續在法拉盛可樂娜公園舉行，賽事及現場活動從上午9時持續至下午5時，免費向公眾開放，風雨無阻。民眾可搭乘地鐵7號線至大都會球場—威利點(Mets-Willets Point)站，再轉乘主辦方安排的接駁交通前往會場。

開幕儀式上，多位民選官員及代表到場支持。(記者高雲兒╱攝影)
開幕儀式上，多位民選官員及代表到場支持。(記者高雲兒╱攝影)

第36屆紐約香港龍舟節8日在皇后區法拉盛可樂娜公園草原湖登場。(記者高雲兒╱攝影...
第36屆紐約香港龍舟節8日在皇后區法拉盛可樂娜公園草原湖登場。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 今年共有超過180支隊伍參賽，已達兩天賽程可容納的最大量。主辦方表示若再增加隊伍，就得改辦3天，顯示活動熱度與報名需求都非常高。

  • 主辦方設置專題展覽，回顧1986年香港旅遊協會向北美多座城市送出木製龍舟的歷史。這被視為龍舟運動在北美發展的重要起點。

  • 今年適逢美國建國250周年，現場安排相關紀念活動與特別邀請賽，岸上舞台也有中華、日本、泰國等表演，凸顯紐約龍舟節的多元文化特色。

法拉盛 香港 皇后區

上一則

公立醫院籲兒童體檢、接種疫苗

下一則

紐約大樓安全大稽查 揪19處工地違規
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

第36屆紐約香港龍舟節 本周末在皇后區法拉盛可樂娜公園隆重舉行

第36屆紐約香港龍舟節 本周末在皇后區法拉盛可樂娜公園隆重舉行
長島龍舟節登場 38支隊伍北罕普斯狄競渡 鎮長也參賽

長島龍舟節登場 38支隊伍北罕普斯狄競渡 鎮長也參賽
68隊較勁 美東夏令華人排球錦標賽落幕

68隊較勁 美東夏令華人排球錦標賽落幕

紐約最大華人匹克球俱樂部 8/22舉辦百人大賽

紐約最大華人匹克球俱樂部 8/22舉辦百人大賽

熱門新聞

紐約市長曼達尼(中)離開陣亡陸軍中士蘭帕薩德的葬禮。(美聯社)

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

2026-08-02 16:35
Jack Shi買下位於皇后區森林小丘（Forest Hills）Ingram Street 20號的住宅，正是漫畫中彼得帕克（Peter Parker）與梅嬸的住址。（記者馬雯婷／攝影）

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

2026-08-07 16:00
西奈山醫院(圖)、紐約大學朗格尼醫院及紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院同時躋身全美前20強最高榮譽榜。（記者許君達／攝影）

全美最佳醫院榜單出爐 紐約市3機構躋身榮譽榜

2026-08-04 10:47
許多律師代為申請的庇護案件，受迫害的故事幾乎千篇一率，國土安全部已著手打擊這類詐欺行為。(路透)

「百餘份申庇迫害陳述都一樣」 ICE要罰紐約移民律師47萬元

2026-08-02 07:14
第23屆美國華裔小姐競選總決賽1日晚在康州金神大賭場舉行。7號林雅雯(中)脫穎而出，獲得冠軍。(主辦單位提供)

第23屆美國華裔小姐決賽 林雅雯奪冠 陳山聰獻演掀高潮

2026-08-02 16:12
法拉盛可能已成為「紐約醫療詐欺之都」。圖為法拉盛街頭。(美聯社)

法拉盛多家日照中心年索補助逾1億 被指白卡詐欺猖獗

2026-08-04 21:13

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀