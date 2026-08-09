紐約大樓安全大稽查 揪19處工地違規

曼哈頓42街一棟辦公大樓上個月驚傳倒塌危機，促使市府對建案承包商展開一系列調查。(歐新社)

位於曼哈頓 中城42街、正在興建中的輝瑞藥廠(Pfizer)前總部大樓，上月驚傳倒塌危機而引發關注，市府隨後也對負責該項目的承包商、有業務關聯的公司展開大規模安全稽查；據市府公布的報告，檢查人員共查出該承包商的19處工地存在安全問題。

上個月，位於曼哈頓東42街235號、號稱紐約市 史上最大辦公樓改建住宅項目發生結構失效事故，施工中的鋼柱變形彎曲，引發外界對開發商、承包商，以及辦公樓改建住宅工程安全性的高度關注。

市樓宇局由此對承包商展開調查，共檢查其180處工地，其中包含約24個辦公樓改建住宅項目，過程中開出18張「部分停工令」(Partial Stop-Work Orders)，其中包括曼哈頓42街同一街區的另一處辦公樓改建住宅工程，另一棟則是位於布碌崙 (布魯克林)威廉斯堡的公寓建案。

除停工令外，此次稽查還對19處工地開出至少65項違規通知，多數涉及施工安全措施不足或未依照核准的結構設計圖施工；不過報告也指出，檢查人員並未發現導致東42街235號建築14層擴建工程鋼柱彎曲的問題，並表示未發現任何會帶來公共安全的結構性危險情況。

報告並未說明造成鋼柱變形的具體原因，市樓宇局發言人魯丹斯基(Andrew Rudansky)表示，事故原因仍在調查中；報告還指出，此次受查工地皆與東42街235號工程團隊有業務關聯，但未公開涉及的公司名稱，但已知開發商為MetroLoft，其旗下有數個辦公樓改建住宅項目。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)曾表示，將辦公大樓改建為住宅是解決紐約住房短缺的重要策略；目前全市已有超過40個辦公樓改建住宅計畫正在施工或規畫中，預計可新增超過1萬4000套公寓及共有公寓(Condominiums)。