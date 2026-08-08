爭執百元房租差額 法拉盛74歲華翁遭「二房東」菜刀砍頭

法拉盛公寓攻擊案發生於6日下午約3時12分，地點為羅斯福大道144-30號一處住宅。(記者高雲兒／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 法拉盛74歲華翁因百元房租差額，與41歲二房東爆發激烈口角。

法拉盛74歲華翁因百元房租差額，與41歲二房東爆發激烈口角。 重點二： 嫌犯劉振竟持菜刀砍向老翁頭部與手部，造成嚴重撕裂傷。

嫌犯劉振竟持菜刀砍向老翁頭部與手部，造成嚴重撕裂傷。 重點三：警方當場逮捕劉男並以二級攻擊罪起訴，案件仍在調查。

法拉盛公寓攻擊案發生於6日下午約3時12分，地點為羅斯福大道144-30號一處住宅。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛 羅斯福大道一處住宅，6日下午發生一起因小額租金糾紛引爆的血案。一名74歲的華裔 老翁因房租計算方式，與41歲「二房東」激烈口角，對方竟拿起菜刀朝老翁頭部猛砍，導致其頭部撕裂重傷、鮮血浸透白衣直達腰部，場面駭人。警方當場逮捕華裔嫌犯劉振(Zhen Liu，音譯)，並以二級攻擊罪起訴。

截至7日下午，案發大樓外可見沾有血跡的毛巾，部分地面仍殘留斑斑血痕，顯示當時衝突之激烈。據住戶回憶，樓內不少人受到驚嚇。

警方表示，案件發生於6日下午約3時12分，地點為羅斯福大道144-30號一處住宅；警方說，74歲的受害者當時與41歲嫌犯發生爭執，嫌犯拿起一把菜刀，擊中老翁的手部及頭部，造成其頭部撕裂傷。急救人員將傷者送往紐約長老會皇后醫院救治。警方尚未公布其傷勢如何。

據同樓多名住戶及目擊者還原事發經過說，涉案的41歲劉姓男子並非該房屋業主，而是向房東承租整層後，再將部分房間分租給他人的「二房東」。74歲的傷者與其妻為其租客，已在該處居住一段時間，每月房租約為1300元，此前從未有欠租紀錄。

住戶透露，雙方爭執的核心在於最後約18天的租金數額。由於老夫婦原定於本月20日左右返回中國，因此提前告知準備搬離。由於本月僅居住部分天數，老夫婦希望按實際居住天數計算最後一期的房租，而非支付整月全額租金。

老夫婦自行核算後，認為應支付約750至800元，但劉姓二房東要求的金額約為900元。住戶說，眼見爭論越發激烈，傷者妻子為求息事寧人，一度主動表示願把差額100元補上，希望就此打住。劉男仍怒氣不可遏。只見他突然拿起菜刀，朝老翁揮去。老翁頭部中刀後，血流如注，原本穿著的白衣迅速被染紅，血跡一路向下蔓延至腰部附近，地上也留下大片鮮血，場面駭人。

傷者妻子一邊奮力阻擋，一邊大聲勸說嫌犯，提醒對方他也有妻兒和父母，若真鬧出人命，不僅老翁性命不保，嫌犯自己也跑不了。在眾人協力下，嫌犯的菜刀終於被奪下並藏起來，才避免了更嚴重的後果。

據目擊者描述，老翁受傷後曾一度倒在地上淌血，場面混亂。有人撥打911報警，也有居民留在現場安撫傷者妻子，並協助照顧。

警方其後當場逮捕嫌犯劉振。目前傷者的情況尚不明朗，全案仍在調查中。

截至7日下午，法拉盛公寓攻擊案發現場大樓外可見沾有血跡的毛巾，部分地面仍殘留斑斑血痕。(記者高雲兒／攝影)

截至7日下午，法拉盛公寓攻擊案發現場大樓外可見沾有血跡的毛巾，部分地面仍殘留斑斑血痕。(記者高雲兒／攝影)