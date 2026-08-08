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紐約3屋主 告「第二居所稅」執行失當

記者顏潔恩／紐約報導
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紐約市長曼達尼政府日前公布可能受「第二居所稅」影響的業主姓名和地址，引來訴訟。(...
紐約市長曼達尼政府日前公布可能受「第二居所稅」影響的業主姓名和地址，引來訴訟。(記者唐典偉／攝影)

紐約市三名屋主向法院提起訴訟，要求延後紐約州備受爭議的「第二居所稅」(pied-a-terre tax)實施，並指控市長曼達尼(Zohran Mamdani)的團隊在政策推行過程中程序混亂、處理失當。

根據原告們7日向史泰登島州高等法院(Staten Island Supreme Court)提交的訴狀，三名原告認為，市府不公平地將舉證責任轉嫁給屋主，要求他們自行證明自己是紐約市的全時間居民，才可以不用被課徵第二居所稅，並指市財政局(Department of Finance，DOF)的做法「武斷且毫無合理依據」。

訴訟還點名市財政局公布的一份近100萬筆可能適用於徵收第二居所稅的房產名單，並向約1萬7000名屋主寄發通知，警告若未申請豁免，將面臨高達數萬元的稅單。

對此原告主張，市府依法應先利用自身掌握的大量資料，仔細審核並確認哪些房產確實符合課稅條件，而非先將大量房產列入名單，再要求居民自行證明符合豁免資格。

雖然這一訴訟並未挑戰第二居所稅法案本身的合法性，但要求法官裁定市府目前的執行方式違法，並立即將市財政局網站上約90萬筆房產名單移除；此外，原告也向法院申請緊急禁制令，希望撤銷已寄出的1萬7000份通知，免除屋主必須回覆或提出豁免申請的義務。

三名原告由律師馬斯特羅(Randy Mastro)代表出庭，值得一提的是，他曾在前市長亞當斯(Eric Adams)任內擔任第一副市長。

紐約市長曼達尼政府日前公布可能受「第二居所稅」影響的業主姓名和地址，引來訴訟。(...
紐約市長曼達尼政府日前公布可能受「第二居所稅」影響的業主姓名和地址，引來訴訟。(路透)

據悉，曼達尼先前曾公開點名批評私募基金Citadel創辦人格里芬(Ken Griffin)，並以其位於中央公園南部(Central Park South)、價值2億3800萬元的頂層豪宅作為宣傳徵收「第二居所稅」的案例，引發雙方隔空交鋒；格里芬隨後揚言，將把旗下投資公司Citadel未來的擴張重心由紐約轉向邁阿密。

不過，最新進展顯示，儘管雙方關係緊張，格里芬位於曼哈頓公園大道350號的摩天大樓開發計畫仍持續推進，工程目前已展開拆除作業，並按原定時程進行。

精華 FAQ

  • 原告並未挑戰第二居所稅本身是否合法，而是認為市府在執行過程中程序混亂、做法不當，要求法院裁定目前的實施方式違法並延後推行。

  • 他們主張市府不應先把大量房產列入可能課稅名單，再要求屋主自行證明是全時間居民；依法應先用政府掌握的資料篩選，舉證責任不該轉嫁給屋主。

  • 原告請求法院移除市財政局網站上約90萬筆房產名單，並發布緊急禁制令，撤銷已寄出的1萬7000份通知，免除屋主回覆或申請豁免的義務。

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