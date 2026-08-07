長島ICE執法每日目擊增至6～8起 移民社區恐慌

隨著全美移民逮捕人數持續攀升，美國移民及海關執法局(ICE)近期在長島的活動也明顯增加。圖為戴面罩的ICE幹員在執勤。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 長島ICE執法近期明顯升溫，兩郡每日目擊通報增至6到8起，活動時間也延伸到晚間，讓移民社區對突襲與家庭分離的恐懼再度加劇。

隨著全美移民 逮捕人數持續攀升，美國移民及海關執法局(ICE )近期在紐約長島 的活動也明顯增加。追蹤當地移民執法行動的非營利組織表示，過去兩周，長島兩郡納蘇郡(Nassau County)與蘇福克郡(Suffolk County)每日通報的ICE目擊事件，已從兩、三起增至六至八起，且探員活動時間由清晨延伸至晚間，引發移民社區新一波恐慌。

根據當地媒體Newsday報導，長島ICE監察組織「Islip Forward」創辦人裴瑞茲(Ahmad Perez)表示，近期在住宅街道上出現的聯邦探員及執法人員顯著增加，已可明確視為上升趨勢。雖然目前仍未達去年及今年稍早高峰期每日15至18起的程度，但執法活動正逐步升溫。

該組織發布的一段影片顯示，7月30日，多名疑似ICE探員在自由港(Freeport)街頭將一名男子按倒在地；另有照片顯示，男子面朝下趴在地上，雙手被反銬在背後。資深ICE追蹤人士卡納萊斯(Osman Canales)表示，他過去每周僅接獲一至三起長島居民通報，如今已增至每日五起以上；由於部分逮捕行動迅速完成、未被居民目擊或通報，實際數字可能更高。

倡議人士指出，ICE近期的執法方式也有變化。探員過去多在清晨展開監視、突襲或抓捕，如今部分熱點地區在傍晚6時、7時，仍可見無標誌車輛在住宅街道停留。裴瑞茲說，組織近期發現一些從未見過的新車輛及探員，顯示可能有新執法人員加入長島行動。

卡納萊斯還指出，部分探員疑似在無標誌車輛的後視鏡上懸掛拉丁美洲國家的小國旗，企圖讓移民誤以為車內人員並非ICE探員。

根據Newsday分析的ICE數據，全美平均每日移民逮捕人數已由5月的近1000人，增至6月的1319人；截至7月11日，7月平均每日逮捕1474人。若整月維持相同速度，將創下川普總統第二任期以來最高紀錄。

裴瑞茲說，持續增加的執法活動已改變不少移民家庭的日常生活，家長開始預先安排自己若未能返家時的兒童照顧計畫，孩子也開始學習辨認無標誌車輛。他表示，當移民執法頻繁出現在住宅街頭，整個社區會逐漸陷入不安，擔心一次普通的外出或上班，就可能造成家庭分離。