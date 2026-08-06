市府推免費移民支援熱線 17種語言含中文、閩語

紐約市府將展開「新美國人熱線」計畫推廣活動，呼籲有需要的民眾善加利用。圖為擁有大量移民人口的日落公園社區。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市府4日宣布，旗下的市長移民 事務辦公室(Mayor's Office of Immigrant Affairs，MOIA)將推出為期一個月的全市宣傳活動，旨在推廣紐約州 「新美國人熱線」(New Americans Hotline)計畫；這是州府推出的免費、安全且具有保密性的移民法律支援熱線，並以包括中文在內的多種語言提供諮詢服務，歡迎有需要的民眾善加利用。

「新美國人熱線」宣傳活動耗資30萬元，由市議會於2026財政年度編列預算支持，宣傳資訊將以包括中文、閩南語在內的17種語言發布，期間將通過報紙、數位媒體和廣播電台刊登廣告，讓更多有需要的移民了解如何獲得法律援助。

針對宣傳計畫，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，「如果我們說紐約是一座歡迎移民的城市，那麼我們就有責任確保每一位紐約人都知道在需要幫助時應向哪裡求助，而這正是我們正在做的事。」

欲使用「新美國人熱線」獲取移民法律協助和其他資源的民眾，可撥電至1-800-566-7636、或1-800-566-7636查詢詳情，服務時間為周一至周五美東時間早上8時至晚上8時、周六和周日早上9時至下午5時，聯邦假日休息。

所有來電均採匿名方式，並可提供超過200種語言的資訊與轉介服務，具體的服務包括解答移民和入籍相關問題、轉介免費移民法律服務和其他移民支援計畫、以及舉報針對移民社群的詐騙或欺詐行為；更多詳情，可瀏覽dos.ny.gov/know-your-rights了解更多。