與官方太相似 市府令步行App WalkNYC改名

WalkNYC由普喬(Joe Puccio)創辦。使用者經過一段街區後，數位地圖會將路線標成綠色，並顯示步行里程、時間和排行榜。(截自App官網)

紐約市 交通局日前向免費步行應用程式WalkNYC發出停止侵權信，指其名稱、標誌及宣傳設計與市府註冊的同名行人導向計畫過於相似，易令市民及遊客誤認產品獲市府背書，要求開發商停止使用該品牌並更名。這款5月中上架、已有近3000名用戶的程式，讓使用者記錄走過五區的每個街區，並可與他人比拚步行進度。

WalkNYC由普喬(Joe Puccio)創辦，希望走遍紐約每個街區而開發此程式。使用者經過一段街區後，數位地圖會將路線標成綠色，並顯示步行里程、時間和排行榜；程式即使在關閉狀態下也可追蹤，讓市民不必手動記錄。

普喬2月開始研發時，原利用Google 時間軸定位資料，後來發現精準度不足，便改建自有追蹤系統。紐約五區約有12萬個街區，他先參考市府開放資料界定何為「街區」，再設法兼顧GPS定位與耗電問題；程式先以手機計步器偵測手臂與臀部活動，確認使用者正在移動才啟動GPS，以減少電力消耗。

他在公開前反覆測試並徵詢朋友意見。「紐約的迷人之處在於人群、美食與建築，我希望程式鼓勵市民隨興踏入未走過的街道，重新認識城市。」他也正開發Android版本，以及供同事、朋友組隊競賽的私人排行榜。

不過，市交通局在7月20日寄出的信中指出，該應用程式及廣告、網路素材採用與市府WalkNYC近乎相同的名稱和顏色，要求普喬停止使用品牌、關閉網站及應用程式，並移除所有實體和網上宣傳品。

市府的WalkNYC在行人道、共享單車站及地鐵站附近設置地圖和指示牌，協助行人、轉乘乘客及騎士辨識路線。美國專利商標局2014年已核准紐約市府的WalkNYC聯邦商標註冊，市交通局去年續期十年，享有在相關服務使用該名稱並阻止他人使用相同或近似標誌的權利。市交通局發言人巴隆(Vincent Barone)表示，市府並非要關閉這款應用程式，而是要求開發者另行設計名稱和品牌，以免公眾混淆。