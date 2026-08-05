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紐約市「2-K托兒」抽籤搶破頭 3700申請人落空

記者鄭怡嫣／紐約報導
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紐約市府透過2-K項目，與當地托兒機構簽約，為育有兩歲幼兒的家庭提供免費的早期教...
紐約市府透過2-K項目，與當地托兒機構簽約，為育有兩歲幼兒的家庭提供免費的早期教育服務。(美聯社)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)和州長霍楚(Kathy Hochul)4日宣布，紐約市已向2000多個家庭發出參與二歲兒童的免費托兒計畫(即「2-K」計畫)的入選通知。

這意味著在申請這一免費計畫第一階段名額的5700個家庭中，有3700個被拒。

首批計畫2000人9月入學 下學年將擴增至1.2萬人

紐約市長曼達尼(右三)和州長霍楚(左二)4日宣布，紐約市已向2000多個家庭發出...
紐約市長曼達尼(右三)和州長霍楚(左二)4日宣布，紐約市已向2000多個家庭發出參與2歲兒童的免費托兒計畫(即「2-K」計畫)的入選通知。(路透)

這些通知是在「2-K」計畫於今年秋季在部分社區啟動之前發出的。未獲名額的家庭將被列入候補名單，以備有家長放棄名額。 「2-K」計畫預計將在未來的學年中擴展至全市範圍。3700個未獲名額的家庭，只有不到一個月的時間來尋找其他的托兒安排。

強烈的需求或許能為曼達尼的政見提供有力的論據，支持他向州府爭取更多資金，以便在未來幾年擴大並延續這一作為其競選核心承諾之一的標誌性項目。州長霍楚已撥款支持曼達尼啟動「2-K」計畫的第一批2000個名額於9月實施，並計畫在下一學年將名額擴大至1萬2000個；這兩筆撥款分別為7300萬元和4億2500萬元。

盡管霍楚已表示有意繼續支持該計畫，但她尚未撥付資金以維持其在2027-2028學年之後的運作。

曼達尼在聲明中表示：「對『2-K』項目的巨大需求印證了全市家庭多年來的共識：紐約人需要免費的普惠制托兒服務，而且迫切需要。我們將與霍楚州長攜手合作，繼續擴大『2-K』項目，直到每一個有需求的家庭都能獲得名額」。

曼達尼競選市長時主張為所有紐約市兒童(包括小至六周大的嬰兒)提供免費托兒服務。他上任後便著手擴大廣受歡迎的普惠制托兒項目，將其覆蓋範圍擴展至二歲兒童，並增加了針對三歲兒童的學前班項目(即3-K)的網點數量。他表示，2-K計畫將在他第一個市長任期結束前全面鋪開。

透過2-K項目，市政府與當地托兒機構簽約，為育有兩歲幼兒的家庭提供免費的早期教育服務。該計畫面向所有收入水平的家庭開放，不像針對同齡兒童的其他大多數托兒服務那樣設有經濟狀況審查門檻。2-K計畫提供全天候、全年的服務，因此家長無需再為放學後或暑期的看護問題費心安排。

這一計畫將於今年秋季在五個當地學區率先啟動。開學日期定於9月10日。

精華 FAQ

  • 首輪共有5700個家庭提出申請，市府僅先開放2000多個名額，最終有2000戶獲得入選通知，其餘家庭則未能進入首批名單。

  • 未獲名額的3700戶家庭會被列入候補名單，若有中選家長放棄名額，就可能依序遞補；但他們仍需盡快另找托兒安排。

  • 州府已為首批2000名額與下學年擴至1.2萬名額撥款，曼達尼也把此作為核心政見；但2027-2028學年後是否續辦，仍需再爭取經費。

霍楚 紐約市 曼達尼

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