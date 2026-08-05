紐約州禁ICE戴面罩執法 聯邦法官擋下：州府無權指示聯邦
聯邦法官暫停紐約州禁止ICE執法人員戴面罩的法律，認定州府無權指示聯邦機關執勤方式，紐約州與司法部則各自表態將持續爭訟。
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聯邦法官暫停紐約州禁止ICE執法人員戴面罩的法律，認定州府無權指示聯邦機關執勤方式，紐約州與司法部則各自表態將持續爭訟。
一位聯邦法官叫停了紐約州的一項法律，該法律禁止美國移民與海關執法局(ICE)幹員在紐約州執勤時佩戴面罩；法官指出，這項法律很可能構成了對聯邦活動的非法監管。
此前聯邦政府提起訴訟，試圖阻止這項於6月下旬生效的紐約州法律。該法旨在防止ICE幹員在州內戴著面具以「綁架方式」抓捕。通過該法律的州議會辯稱，幹員因遮擋面部而變得肆無忌憚，往往在幾乎沒有任何正當理由的情況下抓捕他人；而在法庭上，律師們則主張，制定符合本州最大利益的法律屬於紐約州的「警察權」範疇，因此紐約州有權通過這項法律。
由前總統歐巴馬任命的美國聯邦地方法官達戈斯蒂諾(Mae D’Agostino)在3日晚裁定，儘管禁止聯邦官員在紐約佩戴面罩屬於州管轄範圍，且此舉或許能避免危險情況，但這「並非問題的關鍵」，因為州府無權指示聯邦政府如何履行職責。
達戈斯蒂諾在裁決書中寫道，「最高法院已明確裁定，美國在履行其職能時無需遵守州的警察法規」，「儘管聯邦政府的權力範圍有限，但各州不得將其排除在行使憲法賦予的任何權力之外，(也不得)違背其意願阻礙其授權官員的行動」。
在她長達51頁的裁決書中寫道，聯邦政府有權採取必要行動履行其「必要職能」，且不受各州的阻撓。
這意味著，既然聯邦政府已決定ICE官員在執行聯邦「移民與國籍法」時需要戴面罩，紐約州就無權力干涉。
聯邦司法部對達戈斯蒂諾的裁決表示讚賞，並稱該部門「專注於法治與公共安全」。
在此案中負責為紐約州法律辯護的州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，她的辦公室「堅信戴面具的執法人員並不能讓紐約變得更安全」。她表示，她的團隊正在研究「所有法律途徑」，以針對ICE的執法人員執行這項禁止戴面具的法律。
在全美範圍內，類似的禁止ICE執法人員戴面具的法律大多未能成功實施。此前，加州的一名聯邦地方法官裁定此類法律違憲，理由是該法律豁免了州警察；費城的一名地方法官也叫停了一項旨在要求ICE執法人員摘下面具的城市法規。
聯邦法官認為，這項法律很可能構成對聯邦活動的非法監管，因為州政府無權指示聯邦機關如何執行其職責，因此先行阻止其生效。 法官指出，即使禁止聯邦官員戴面罩或許屬州管轄、也可能有助降低風險，但關鍵在於州府不能以警察權限制聯邦政府履行憲法授權的職能。 司法部對裁決表示讚賞，強調重視法治與公共安全；紐約州檢察長則稱不認為戴面具執法更安全，並表示正研究所有法律途徑繼續挑戰。
精華 FAQ
聯邦法官認為，這項法律很可能構成對聯邦活動的非法監管，因為州政府無權指示聯邦機關如何執行其職責，因此先行阻止其生效。
法官指出，即使禁止聯邦官員戴面罩或許屬州管轄、也可能有助降低風險，但關鍵在於州府不能以警察權限制聯邦政府履行憲法授權的職能。
司法部對裁決表示讚賞，強調重視法治與公共安全；紐約州檢察長則稱不認為戴面具執法更安全，並表示正研究所有法律途徑繼續挑戰。
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