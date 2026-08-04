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酒店收容遊民 紐約市府續簽3年18.6億合約

記者顏嘉瑩／紐約報導
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紐約市府耗資18億6000萬元續約，允許市遊民服務局繼續使用商業酒店作為緊急收容...
紐約市府耗資18億6000萬元續約，允許市遊民服務局繼續使用商業酒店作為緊急收容遊民的空間。圖為曾作為庇護所的羅斯福酒店。(記者許君達／攝影)

紐約市府日前與代表近300家酒店的「紐約市酒店協會基金會」(HANYC Foundation)續簽金額多達18億6000萬元的合約，允許市遊民服務局(DHS)在未來三年內，繼續使用商業酒店作為緊急收容遊民的空間。

市遊民服務局發言人表示，過去15年來當局面臨多次危機，迫使市府不得不依賴商業酒店作為臨時收容所。根據該局最新數據，截至今年7月31日，市遊民所系統共納入了8萬2929名成人及兒童。

市府強調，雖然目標是在開闢優質遊民所的同時，逐步淘汰對商業酒店的依賴，但在轉型期間，市府必須依法維護紐約市的「庇護權法」(Right to Shelter)，確保所有尋求庇護者皆有床位可用。

發言人補充說明，該合約屬於備用性質，酒店僅會在需要時才啟動運作，市府最終未必會花光全部的18億6000萬元預算。

紐約市在疫情高峰期以及隨之而來的移民潮中，極度依賴酒店作為緊急安置點。在移民潮頂峰時期，全市約有150家酒店及汽車旅館被徵用轉化為收容所。HANYC執行長丹達帕尼(Vijay Dandapani)指出，本次續約展現了該組織身為在地夥伴的社會責任。

此外，市遊民服務局亦撥款逾8700萬元予兩家社會服務機構，為入住酒店的遊民提供日常支援。

批評者指出，紐約市本已是全美酒店房價最高的城市之一，市府將數千間客房鎖定為收容用途，只會進一步減少觀光房源供給、推高房價，對依賴旅遊業的都市經濟造成負面影響。

「無家可歸者聯盟」(Coalition for the Homeless)執行長吉芬(David Giffen)則認為此舉為無奈的必然之舉。他表示，提供收容所是市府的法律義務，若不維持足夠床位將導致更多人露宿街頭；而徹底解決問題的根本之道，仍在於興建更多平價房屋。

精華 FAQ

  • 市府為了在轉型期間維持足夠床位，繼續依賴商業酒店作為緊急收容空間，以履行「庇護權法」下對尋求庇護者與遊民的安置責任。

  • 市府表示合約屬備用性質，只有在床位不足或危機發生時才會啟動，未來3年不一定會動用全部18.6億預算，實際支出可能低於上限。

  • 批評者認為大量客房被保留給收容用途，會壓縮觀光住房供給、推高房價，損害旅遊經濟；支持者則主張這是法律義務，根本解方仍是興建更多平價房屋。

遊民 庇護 移民

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