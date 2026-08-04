暴雨襲紐新 倒樹封路 陸空交通大亂

紐約地區2日夜間至3日上午出現強降雨天氣，多地報告淹水或樹木倒塌。其中長島史密斯鎮的一列長島鐵路列車撞到因風雨而下垂至鐵軌上方的樹冠，導致擋風玻璃碎裂、駕駛員輕傷。(Smithtown消防局提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約及周邊遭多輪暴雨侵襲，部分地區發布洪水觀察警報。

紐約及周邊遭多輪暴雨侵襲，部分地區發布洪水觀察警報。 重點二： 長島鐵路列車撞樹致駕駛受傷，北線鐵路部分路段一度停運。

長島鐵路列車撞樹致駕駛受傷，北線鐵路部分路段一度停運。 重點三：紐約新澤西多處淹水倒樹，機場航班與道路交通也受明顯影響。

紐約市 及周邊地區2日晚間至3日中午前遭遇多輪大雨，多地發布洪水預警。雖然截至3日晚間尚未傳出嚴重人員生命及財產損失報告，但雨水本身和多起零星災害仍給早間上班族帶來麻煩，其中長島鐵路 (LIRR )一列通勤列車撞上倒在軌道上的樹木，新澤西北部多地則也出現內澇淹水情況。根據天氣預報，本輪降水在3日晚間散去，3日晚間至4日全天，紐約地區將迎來和煦、清爽的舒適天氣。

根據國家氣象服務局(NWS)，覆蓋紐約市和新澤西北部地區的「洪水觀察」(flood watch)持續至3日晚8時，但截至下午5時，降水系統已離開這一區域。

綜合各地警消部門的報告，紐約市內及周邊多地出現了淹水和樹木倒塌的事件。其中一列長島鐵路的火車3日凌晨5時20分左右在行駛到長島史密斯鎮(Smithtown)附近時，撞到樹木，導致列車前擋風玻璃破碎、一名駕駛員受輕傷送醫，長島鐵路傑斐遜港線(Port Jefferson Line)和蠔灣線(Oyster Bay Line)的後續列車普遍延誤15至45分鐘，直到上午10時左右才恢復正常。

據描述，涉事樹木的部分樹冠在風雨中懸垂至鐵路上方，高度正與列車駕駛室位置相當，但所幸該樹木並未完全倒塌、或掉落枝幹到鐵路上，否則後果恐更嚴重。此外，北線鐵路(Metro North)靠近威徹斯特郡北部的部分線路當日早間因暴雨而臨時停運。

在紐約市內，一棵大樹在曼哈頓下東城附近斷裂並倒在東18街上，未砸到行人和車輛，但導致整段道路被封閉。而在皇后區皇后村(Queens Village)附近，一株樹木在86大道上倒塌，砸中一輛汽車和旁邊一棟房屋。

此外，在康州境內的I-95州際公路上，一棵樹於3日早6時45分左右倒在高速路上，砸中一輛巴士，導致多人受傷。新州北部則有多地報告街道淹水，包括紐瓦克、帕特森(Paterson)、多佛(Dover)等。

大雨給紐約地區的空域交通也造成了一定影響，截至3日上午7時30分，甘迺迪機場、拉瓜地亞機場和紐瓦克機場分別取消了54班、36班和20班航班。

氣象部門估計，風雨天氣將導致東海岸地區出現大浪和危險的離岸流，因此紐約市公園局3日決定維持大西洋沿岸的各公共海灘開放、但禁止遊客下水游泳，僅位於內海海灣內的布朗士果園海灘(Orchard Beach)正常開放。

預報顯示，3日晚間降雨結束後，高壓系統將移入紐約地區，帶來晴朗且低濕度的舒適天氣，紐約市最高氣溫約為華氏84度。不過，乾爽天氣或僅能維持不到兩天，從5日開始，新的高濕度和降雨天氣又將捲土重來。