暴雨襲紐新 倒樹封路 陸空交通大亂
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紐約市及周邊地區2日晚間至3日中午前遭遇多輪大雨，多地發布洪水預警。雖然截至3日晚間尚未傳出嚴重人員生命及財產損失報告，但雨水本身和多起零星災害仍給早間上班族帶來麻煩，其中長島鐵路(LIRR)一列通勤列車撞上倒在軌道上的樹木，新澤西北部多地則也出現內澇淹水情況。根據天氣預報，本輪降水在3日晚間散去，3日晚間至4日全天，紐約地區將迎來和煦、清爽的舒適天氣。
根據國家氣象服務局(NWS)，覆蓋紐約市和新澤西北部地區的「洪水觀察」(flood watch)持續至3日晚8時，但截至下午5時，降水系統已離開這一區域。
綜合各地警消部門的報告，紐約市內及周邊多地出現了淹水和樹木倒塌的事件。其中一列長島鐵路的火車3日凌晨5時20分左右在行駛到長島史密斯鎮(Smithtown)附近時，撞到樹木，導致列車前擋風玻璃破碎、一名駕駛員受輕傷送醫，長島鐵路傑斐遜港線(Port Jefferson Line)和蠔灣線(Oyster Bay Line)的後續列車普遍延誤15至45分鐘，直到上午10時左右才恢復正常。
據描述，涉事樹木的部分樹冠在風雨中懸垂至鐵路上方，高度正與列車駕駛室位置相當，但所幸該樹木並未完全倒塌、或掉落枝幹到鐵路上，否則後果恐更嚴重。此外，北線鐵路(Metro North)靠近威徹斯特郡北部的部分線路當日早間因暴雨而臨時停運。
在紐約市內，一棵大樹在曼哈頓下東城附近斷裂並倒在東18街上，未砸到行人和車輛，但導致整段道路被封閉。而在皇后區皇后村(Queens Village)附近，一株樹木在86大道上倒塌，砸中一輛汽車和旁邊一棟房屋。
此外，在康州境內的I-95州際公路上，一棵樹於3日早6時45分左右倒在高速路上，砸中一輛巴士，導致多人受傷。新州北部則有多地報告街道淹水，包括紐瓦克、帕特森(Paterson)、多佛(Dover)等。
大雨給紐約地區的空域交通也造成了一定影響，截至3日上午7時30分，甘迺迪機場、拉瓜地亞機場和紐瓦克機場分別取消了54班、36班和20班航班。
氣象部門估計，風雨天氣將導致東海岸地區出現大浪和危險的離岸流，因此紐約市公園局3日決定維持大西洋沿岸的各公共海灘開放、但禁止遊客下水游泳，僅位於內海海灣內的布朗士果園海灘(Orchard Beach)正常開放。
預報顯示，3日晚間降雨結束後，高壓系統將移入紐約地區，帶來晴朗且低濕度的舒適天氣，紐約市最高氣溫約為華氏84度。不過，乾爽天氣或僅能維持不到兩天，從5日開始，新的高濕度和降雨天氣又將捲土重來。
暴雨引發多地洪水觀察、街道淹水與樹木倒塌，並造成長島鐵路延誤、部分北線鐵路停運，以及甘迺迪、拉瓜地亞和紐瓦克機場多班航班取消。 事故發生在3日凌晨5時20分左右，列車行經長島史密斯鎮附近時撞上樹木，導致前擋風玻璃破碎，1名駕駛員受輕傷送醫，後續班次也因此延誤。 依預報，3日晚間降雨會結束，4日將迎來較晴朗、舒適且低濕度的天氣；但這股乾爽天氣可能不到2天，5日起又會有新的高濕度和降雨。
精華 FAQ
暴雨引發多地洪水觀察、街道淹水與樹木倒塌，並造成長島鐵路延誤、部分北線鐵路停運，以及甘迺迪、拉瓜地亞和紐瓦克機場多班航班取消。
事故發生在3日凌晨5時20分左右，列車行經長島史密斯鎮附近時撞上樹木，導致前擋風玻璃破碎，1名駕駛員受輕傷送醫，後續班次也因此延誤。
依預報，3日晚間降雨會結束，4日將迎來較晴朗、舒適且低濕度的天氣；但這股乾爽天氣可能不到2天，5日起又會有新的高濕度和降雨。
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