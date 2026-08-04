紐約市徵「第二居所稅」 2000戶申請豁免

紐約市新設「第二居所稅」(second-home tax)，但市財政局3日表示，已有2000戶提出豁免申請。(記者唐典偉／攝影)

紐約市 財政局(Department of Finance)3日說，已接到申請人填報的約2000份針對紐約市新設的「第二居所稅」(second-home tax)的豁免申請。

財政局表示，另有4800份申請已啟動但尚未提交。這兩部分申請(已啟動或已提交)的總數，約占先前向業主發出的「可能需繳納附加稅」通知總數(約1萬7000份)的四成。

財政局說，這約2000份申請代表的是申請人已完成的申請數量，而非最終獲准的豁免數量。該局表示目前正按流程滾動審核申請，並將在做出決定後通知申請人。最終有多少被初步認定的房產獲得豁免，將有助於決定這項附加稅能否實現市長曼達尼(Zohran Mamdani)政府預算中預期的5億元年收入。

在立法通過後的6月，市主計長李文(Mark Levine)的辦公室分析顯示，在尚未完全掌握主要居所豁免及上訴的具體規模之前，該辦公室計算出涉及1萬3586處房產及單元的理論附加稅總額約為10億800萬元。其中，兩家庭和三家庭住宅(two- and three-family homes)在這一理論總額中占比為1億4100萬元。

主計長辦公室指出，這些房產的實際稅收可能會大幅下降，因為只要該類房產中至少有一個單元符合主要居所的認定標準，整棟房產即可獲得豁免。

主計長辦公室表示，即使將兩家庭和三家庭住宅從計算中剔除，主要居所豁免、上訴以及業主行為的改變，仍可能使剩餘的理論稅收收入減少約40%，從而對紐約市5億元的預期收入目標帶來風險。

儘管如此，曼達尼3日表示，他仍對這項附加稅能帶來預期收入，以填補市預算赤字很有信心。

此前，由於外界對於哪些人需繳納該稅款存在困惑，且一些長期居民在收到通知後提出異議(稱涉事房產實為主要居所)，市府在周末將豁免申請截止日期延長至9月18日，這比原定截止日期晚了近一個月。

市府也宣布將擴大宣傳與溝通範圍，對象涵蓋合作公寓(co-op)及共有公寓(condominium)的董事會、物業經理、老年中心、民選官員以及收到通知的業主。

曼達尼在3日的記者會上承認業主們存在疑慮，但他指出，市府是在徵稅前數月就發出了通知，以便接收者能夠更正不準確的信息，或證明自己符合豁免條件。

他表示，這份涵蓋範圍更廣的清單並非市府認定的「第二居所」名單；而那些信件則是專門寄給由財政局(DOF)初步認定可能需繳納附加稅的特定群體。他說，這約1萬7000處房產代表了可能被徵收附加稅的房產數量上限。隨著市府進一步核實那些由信託或有限責任公司持有的房產是否實際上被用作符合條件的主要居所，最終受影響的房產數量可能會減少。

市財政局長理查德．李(Richard Lee)承認，用於識別潛在納稅人的部分記錄可能已過時。