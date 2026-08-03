長島鐵路新規遏逃票 乘客滿意度暴跌 創兩年最低
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長島鐵路" rel="154531">長島鐵路(LIRR)今年1月推行號稱「防堵漏洞」的票務新制，包含大幅縮短車票效期，以及針對屢次在查票前「壓秒」啟用電子票的乘客加收八元附加費。然而這項政策不僅未能贏得民心，更導致整體乘客滿意度暴跌至73%，寫下兩年來最差紀錄；就連大都會運輸署(MTA)內部董事也公開質疑，新系統恐因訊號延遲等技術問題，誤罰並無逃票意圖的守法乘客。
根據MTA今年4月至5月針對約1萬7000名乘客所作的滿意度調查，LIRR整體評分從去年秋季的80%重挫至73%。MTA市場研究高級主任萊維娜(Tatyana Levina)坦言，儘管惡劣天氣導致服務中斷及去年冬季的票價調漲亦有所影響，但「絕大多數問題癥結」，顯然指向乘客對新票務政策的強烈反彈。
調查更顯示，約11%的受訪者曾遭收取「延遲啟用費」，而這群人的滿意度僅有58%，與未被收費乘客的76%滿意度形成巨大落差，顯示新規已嚴重侵蝕乘客對鐵路的信任。
新制取消往返票及十程票，並將單程票效期從原先的60天壓縮至購票隔日凌晨4時。針對占總售票量四分之三的電子票，MTA新增嚴格的啟用監控機制。MTA策略倡議主管考夫曼(Jon Kaufman)在日前會議上透露，若乘客在列車員掃描票券前「30秒內」才啟用電子票，就可能被系統判定為延遲啟用。一旦累積達三次，往後便會被加收八元附加費。
但該判定標準隨即引發強烈質疑。來自皇后區的MTA董事米勒(Melva Miller)指出，許多乘客因手機網路不穩或購票系統延遲，導致雖在乘車前已嘗試購票，仍被系統草率認定為違規。
面對排山倒海的批評，LIRR總裁弗里(Rob Free)出面緩頰，稱正常情況下乘客不太可能一上車就立刻被查票，但仍間接承認部分乘客可能因擔心票券效期過短，才選擇刻意延後啟用，而非蓄意逃票。
儘管滿意度崩跌，MTA仍強調新規在「減少票券浪費」上交出漂亮成績單。數據顯示，新制實施前約有11%的電子票在購票當日未被啟用；實施後該比率已大幅壓低至2%。MTA官員表示，附加費確實有效遏止了投機行為，截至今年6月，曾被收費的註冊用戶比率已從1月的4%下降至1%。
新制取消往返票與十程票，將單程票效期縮至購票隔日凌晨4時，並加強監控電子票啟用時間；若多次在查票前30秒內才啟用，可能被加收8元附加費。 調查顯示，整體滿意度從80%跌到73%，約11%乘客曾被收延遲啟用費，而這群人的滿意度只有58%。許多人認為網路延遲或系統判定過嚴，讓守法乘客也被誤罰。 MTA表示，新制實施前約11%的電子票在購票當日未啟用，實施後降到2%，顯示確實減少票券浪費；截至6月，被收費註冊用戶比率也從1月的4%降至1%。
精華 FAQ
新制取消往返票與十程票，將單程票效期縮至購票隔日凌晨4時，並加強監控電子票啟用時間；若多次在查票前30秒內才啟用，可能被加收8元附加費。
調查顯示，整體滿意度從80%跌到73%，約11%乘客曾被收延遲啟用費，而這群人的滿意度只有58%。許多人認為網路延遲或系統判定過嚴，讓守法乘客也被誤罰。
MTA表示，新制實施前約11%的電子票在購票當日未啟用，實施後降到2%，顯示確實減少票券浪費；截至6月，被收費註冊用戶比率也從1月的4%降至1%。
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