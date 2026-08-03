紐約州告Kalshi無牌賭博 要求停業、追繳不法所得

州長霍楚(Kathy Hochul)與州檢察長詹樂霞(Letitia James)7月31日宣布，紐約州已在曼哈頓州最高法院起訴預測市場平台卡爾希(Kalshi)。(取自州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)與州檢察長詹樂霞 (Letitia James)日前宣布，紐約州 已在曼哈頓州高等法院起訴預測市場平台Kalshi，指其未取得州博彩委員會許可，卻讓用戶押注體育、選舉及文化事件結果，已構成非法賭博。州府要求法院勒令平台停止在紐約營運，追繳不法所得、向受害用戶賠償，並處以相當於違法獲利三倍的罰款。

Kalshi 2021年上線，讓使用者以現金交易未來事件的結果；公司2025年加入體育「交易」市場，並宣稱50州居民均可使用。州檢察長辦公室調查認定，平台所提供的事件結果不由下注者控制且具偶然性，符合州法對賭博的定義，卻沒有取得紐約州許可，也未如合法賭場和行動體育博彩業者繳納稅款。

檢方特別指出，Kalshi允許18至20歲用戶參與交易，但紐約州行動體育博彩的法定年齡為21歲。詹樂霞說，無論平台把業務稱為何種名稱，預測市場「本質就是賭博平台」；州府提告是為執行州法並保護市民，尤其避免未成年及年輕用戶暴露於網路賭博風險。

Kalshi公司發言人黛安娜(Elisabeth Diana)表示，Kalshi是受聯邦許可與監管的交易所，州府不能關閉受聯邦規管的平台。「若禁令獲准，市民可能轉向境外、缺乏保障的網站」。

Kalshi公司在2025年紐約市長選舉期間，曾推出市長選舉結果交易市場，讓用戶以資金交易候選人勝選機率。選戰後期，Kalshi的市場數據也曾被候選人引用，成為競選論述的一部分。當時民主黨候選人曼達尼(Zohran Mamdani)曾在造勢活動中提及Kalshi市場，引發外界討論，認為此類平台有將政治事件商品化之嫌。

紐約州與Kalshi的監管爭議已延續多時。州博彩委員會2025年10月曾要求公司停止提供無牌行動體育博彩服務；Kalshi隨後提起聯邦訴訟，主張聯邦商品期貨交易委員會對預測市場有排他管轄權。本月聯邦法官駁回Kalshi要求暫時禁止州府執法的聲請，但相關訴訟仍在進行。

州府提醒，有意參與博彩的市民應先確認平台是否在州博彩委員會註冊；如發現不當行為或博彩詐欺，可向州檢察長辦公室匿名網上投訴，或致電(800)771-7755。