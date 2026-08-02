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「百餘份申庇迫害陳述都一樣」 ICE要罰紐約移民律師47萬元

編譯陳韻涵／綜合報導
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許多律師代為申請的庇護案件，受迫害的故事幾乎千篇一率，國土安全部已著手打擊這類詐...
許多律師代為申請的庇護案件，受迫害的故事幾乎千篇一率，國土安全部已著手打擊這類詐欺行為。(路透)

國土安全部已著手打擊千篇一率的不實移民申請案件，紐約移民律師蘇拉傑·拉傑·辛克(Suraj Raj Singh)涉嫌為數十名客戶申請庇護時，提交不實文件，其中包括百餘份內容幾乎相同的迫害陳述，聯邦移民及海關執法局(ICE)已對辛赫採取民事裁罰程序，求償逾47萬元。此舉顯示川普政府擴大打擊涉及移民的詐欺行為，對律師處以嚴厲經濟處罰。

國土安全部(DHS)表示，國土安全調查局已對拉傑·辛克發出裁罰意向通知書。

拉傑·辛克的領英(Linkedin)個人網頁顯示，他專門處理「各種移民和公司事務」，其執業範圍遍及全美，主要代表尋求庇護的印度籍當事人在移民法庭出庭。他尚未對此事作出回應

ICE指控，拉傑·辛克在54件移民案件中，準備並提交118份詐欺文件，當局要求處以法律允許的最高罰款，即47萬584元。

國土安全部表示，拉傑·辛克的客戶提交申請庇護的宣誓陳述書，「其用語和內容相似度甚高甚至幾乎完全雷同」，陳述的迫害事實與細節也大同小異。

國土安全部總法律顧問珀西瓦爾(James Percival)表示，「不實的庇護申請威脅美國民眾的安全，破壞我們的移民體系，延宕驅逐危險罪犯非法移民的程序。」

裁罰意向通知屬於一種擬議的民事執法行動，在正式裁罰生效前，給予被通知當事人回應的機會。

此次行動是川普政府打擊涉嫌庇護詐欺行動的最新舉措，珀西瓦爾5月已指示該部律師針對不實庇護申請採取更多執法行動。

國土安全部表示，拉傑·辛克的案件依據「美國法典」第8編第1324c(d)條，授權對移民文件詐欺行為處以罰款的條款，這也是川普總統第二任期內，第二度對移民律師祭出民事求償。

ICE於6月對移民律師多達馬尼(Vinod Doddamani)發出五份裁罰意向通知，就其32宗移民案件中提交的64份移民文件涉嫌詐欺行為，合計處以25萬5232元的罰款。

精華 FAQ

  • ICE指控拉傑·辛克在54件移民案件中，準備並提交118份涉嫌詐欺的文件，內容包括多份幾乎相同的迫害陳述，因而啟動民事裁罰程序。

  • 當局要求依法律允許的最高額度開罰47萬584元，依據是美國法典第8編第1324c(d)條，該條授權對移民文件詐欺行為處以罰款。

  • 此案顯示川普政府正擴大打擊涉及移民的詐欺行為，尤其是庇護申請不實案件，並已多次對相關律師採取民事求償與裁罰措施。

ICE 移民 國土安全部

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