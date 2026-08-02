我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

A&E Real Estate被控虛報改善公寓 調漲住戶租金

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
訴訟文件特別點出法拉盛博生大道34-15號的一戶公寓，其月租在2018至2019...
訴訟文件特別點出法拉盛博生大道34-15號的一戶公寓，其月租在2018至2019年間從1398元暴漲至2941元。(谷歌地圖)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：A&E Real Estate遭八名皇后區租戶集體提告。
  • 重點二：被指虛報IAI工程，非法調升租金穩定房租。
  • 重點三：法拉盛34-15號公寓疑涉暴漲租金逾一倍。

曾遭紐約市公益維護人點名為全市「最差房東」的A&E Real Estate，近日再陷集體訴訟風波。八名皇后區租戶聯合提告，指控該公司涉嫌透過虛報「個別公寓改善」 (IAI)工程，非法大幅調漲租金穩定公寓的房租，受影響範圍涵蓋五棟皇后區住宅，涉及金額至少達500萬元，其中包括華人聚集的法拉盛博生大道(Parsons Boulevard)34-15號大型公寓樓。

根據住房權益倡議組織(HRI)調查，A&E疑似濫用紐約州法規，以「個別公寓改善」為名申請加租。依現行規定，房東完成符合條件的室內翻修後，可在限定額度內調升租金。然而HRI指出，該公司申報的多項工程在現實中並未實施，涉嫌偽造文件。

訴訟文件特別點出法拉盛博生大道34-15號的一戶公寓，其月租在2018至2019年間從1398元暴漲至2941元，漲幅超過一倍。若要合法支撐此等幅度的租金上調，房東依法須投入約6萬2000元的實質裝修成本，但HRI現場調查後表示「完全找不到對應的施工痕跡」。

資料顯示，博生大道34-15號為六層樓、約175戶的出租住宅，由A&E關聯公司長期持有，面對指控，A&E強硬否認，斥訴訟內容「荒謬無稽」。發言人強調，涉案公寓確實進行過翻修，並提供施工前後照片為證，聲稱公司已投入約8億5000萬元改善旗下住宅，將持續為租客提供服務。

這並非A&E近期唯一的法律麻煩，今年1月，該公司才因旗下14棟住宅存在臭蟲肆虐、火災隱患及電梯故障等問題，與市房屋保護和發展局(HPD)達成210萬元的和解協議。

威廉姆斯公開支持本次集體訴訟，認為這是迫使A&E對惡劣居住條件負責的關鍵途徑。皇后區區長理察茲(Donovan Richards)亦痛批，A&E長期一面榨取工薪家庭高額房租，一面放任樓宇失修，直言「這種狀況必須終結」。

精華 FAQ

  • 八名皇后區租戶指控A&E透過虛報「個別公寓改善」工程，非法提高租金穩定公寓房租，並稱相關申報文件與實際施工情況不符。

  • 訴訟文件指出，該戶月租在2018至2019年間從1398元升至2941元，漲幅超過1倍；若要合法支撐，房東須投入約6萬2000元裝修成本。

  • A&E強烈否認指控，稱訴訟內容荒謬，並表示確有翻修且可提供前後照片。公司先前也曾因14棟住宅問題，與HPD達成210萬元和解。

租金 法拉盛 皇后區

上一則

「第二住宅稅」豁免申請 延長4周

下一則

法拉盛40路停車場竟成色情場所 業主委請律師展開驅逐程序
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙房客搬離拒交屋 房東控偽造續租文件詐補助

布碌崙房客搬離拒交屋 房東控偽造續租文件詐補助
紐約房東告租金指導委員會 控凍租程序造假、結果早內定

紐約房東告租金指導委員會 控凍租程序造假、結果早內定
紐約「第二住宅附加稅」豁免申請 延長1個月至9/18

紐約「第二住宅附加稅」豁免申請 延長1個月至9/18
多次非法換鎖趕租客 布碌崙物業公司遭勒令賠款

多次非法換鎖趕租客 布碌崙物業公司遭勒令賠款

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛25日上午發生五級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

2026-07-25 22:01
邊境沙皇霍曼曾持續表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)

ICE幹員進駐紐約 首波鎖定皇后區 逮捕盤查恐變常見

2026-07-27 18:19
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。他們往往在查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE蹲點長島大型商場停車場 逮捕2000移民 引發社區恐慌

2026-07-31 07:26
紐約市某些路段停車規定複雜，要找到適合的停車位相當不容易。(美聯社)

紐約街頭爆停車位爭奪戰 女子人肉占位、駕駛互不相讓

2026-07-27 07:22
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。調查發現，他們在長島的重要抓捕策略之一，是派員守候於購物中心及大型商店停車場，查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE長島逮捕逾2000移民 停車場成執法監控點

2026-07-30 14:39
大都會運輸署(MTA)擬於2027年3月起，將地鐵、公車票價以及橋梁與隧道過路費調漲4%。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約MTA擬再漲票價4% 稱「免費公車」口號促逃票潮

2026-07-30 10:48

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差