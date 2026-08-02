A&E Real Estate被控虛報改善公寓 調漲住戶租金

訴訟文件特別點出法拉盛博生大道34-15號的一戶公寓，其月租在2018至2019年間從1398元暴漲至2941元。(谷歌地圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： A&E Real Estate遭八名皇后區租戶集體提告。

A&E Real Estate遭八名皇后區租戶集體提告。 重點二： 被指虛報IAI工程，非法調升租金穩定房租。

被指虛報IAI工程，非法調升租金穩定房租。 重點三：法拉盛34-15號公寓疑涉暴漲租金逾一倍。

曾遭紐約市公益維護人點名為全市「最差房東」的A&E Real Estate，近日再陷集體訴訟風波。八名皇后區 租戶聯合提告，指控該公司涉嫌透過虛報「個別公寓改善」 (IAI)工程，非法大幅調漲租金 穩定公寓的房租，受影響範圍涵蓋五棟皇后區住宅，涉及金額至少達500萬元，其中包括華人聚集的法拉盛 博生大道(Parsons Boulevard)34-15號大型公寓樓。

根據住房權益倡議組織(HRI)調查，A&E疑似濫用紐約州法規，以「個別公寓改善」為名申請加租。依現行規定，房東完成符合條件的室內翻修後，可在限定額度內調升租金。然而HRI指出，該公司申報的多項工程在現實中並未實施，涉嫌偽造文件。

訴訟文件特別點出法拉盛博生大道34-15號的一戶公寓，其月租在2018至2019年間從1398元暴漲至2941元，漲幅超過一倍。若要合法支撐此等幅度的租金上調，房東依法須投入約6萬2000元的實質裝修成本，但HRI現場調查後表示「完全找不到對應的施工痕跡」。

資料顯示，博生大道34-15號為六層樓、約175戶的出租住宅，由A&E關聯公司長期持有，面對指控，A&E強硬否認，斥訴訟內容「荒謬無稽」。發言人強調，涉案公寓確實進行過翻修，並提供施工前後照片為證，聲稱公司已投入約8億5000萬元改善旗下住宅，將持續為租客提供服務。

這並非A&E近期唯一的法律麻煩，今年1月，該公司才因旗下14棟住宅存在臭蟲肆虐、火災隱患及電梯故障等問題，與市房屋保護和發展局(HPD)達成210萬元的和解協議。

威廉姆斯公開支持本次集體訴訟，認為這是迫使A&E對惡劣居住條件負責的關鍵途徑。皇后區區長理察茲(Donovan Richards)亦痛批，A&E長期一面榨取工薪家庭高額房租，一面放任樓宇失修，直言「這種狀況必須終結」。