法拉盛40路停車場竟成色情場所 業主委請律師展開驅逐程序

居民參與法拉盛反賣淫、反人口販運集會，呼籲政府加強執法，改善40路周邊治安。（記者許振輝／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 法拉盛40路停車場疑遭違法隔間並作賣春場所。

法拉盛40路停車場疑遭違法隔間並作賣春場所。 重點二： 業主接獲DOB違規後委律師提起驅逐，租戶拒配合。

業主接獲DOB違規後委律師提起驅逐，租戶拒配合。 重點三：居民與社團要求強化執法，並提供性交易受害者援助。

法拉盛 羅斯福大道40路一帶近年街頭賣春及疑似人口販運 問題再度引發社區關注，皇后區 民主黨第40州眾議會選區領袖(State Assembly District Leader)弗洛雷斯─瓦茲奎茲(Martha Flores-Vazquez)與社區團體「Civic Leaders Coalition」8月1日在Bland House Park舉行記者會，號召居民反對賣春及人口販運，並前往附近一處涉嫌違規使用的停車場張貼抗議海報，呼籲政府加強執法，恢復社區治安。

活動吸引眾多居民參與，不少人手持「Shut It Down」、「40路不是花街」等標語，希望改善40路一帶長期存在的治安問題。

一名擁有40路一處商業停車場的莊姓業主表示，他去年將停車場出租給承租人，原本作為停車及拖車相關用途，直到今年6月收到市樓宇局(DOB)違規通知(Violation)，才發現承租人涉嫌將停車場違法隔間，並作為疑似賣春場所使用。

潘女士手持「40路不是花街」標語，呼籲打擊人口販運，同時關注受害女性的處境。（記者許振輝／攝影）

該名業主表示，收到違規通知後立即委請律師展開驅逐程序，但租戶拒絕讓房東入內查看，也自6月起停止支付租金及管理費。他指出，案件目前已進入法院程序，但對方律師多次申請延期，導致案件遲遲無法結案，房東必須持續負擔律師費及相關成本。

他表示，目前正蒐集庭訊紀錄及相關資料，計畫向紐約州律師公會(Bar Association)提出申訴，希望調查部分律師是否有濫用司法程序、藉由反覆申請延期拖延案件的情形，並呼籲政府檢討涉及非法用途案件的驅逐制度，加快處理程序。

曾在婦女服務機構擔任義工的潘女士表示，她認為街頭從事性交易的女性不少人其實也是受害者。她表示，看著她們長時間在街頭日曬雨淋，也感到十分不忍，因此認為政府除了執法，也應提供更多援助資源。

在40路經營餐廳的Terry Thai表示，法拉盛市中心淪為賣春活動聚集地，令人難以置信。他每天清晨6時到餐廳開門，就已看到街角有人拉客，直到晚上9時打烊時仍可見相同景象。他表示，不少家長因此刻意避開40路，不願帶著孩子經過，擔心孩童目睹公開拉客畫面，影響社區形象與生活品質。

社區組織成員楊女士表示，40路過去曾整頓過一段時間，但問題只是轉移到其他地方，如今又死灰復燃，附近還不時發生酒醉滋事事件，居民生活品質再度受到影響。她認為，不論族裔背景，住在法拉盛的居民都應共同關注社區治安，也希望華裔選民透過選票督促民意代表積極改善居住環境，協助新移民建立更安全、更有尊嚴的生活空間。

集會結束後，民眾前往涉嫌違規使用的停車場外張貼抗議標語，要求取締非法活動。（記者許振輝／攝影）