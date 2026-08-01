我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

NBC女主播母親綁架案 警方公布勒索信內容 盼大眾提供線索

上東區退伍軍人症感染風險解除 累計92人確診7死

記者顏嘉瑩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市衛生局7月31日宣布，曼哈頓上東區退伍軍人症群聚感染的暴露風險已解除。(美聯社...
市衛生局7月31日宣布，曼哈頓上東區退伍軍人症群聚感染的暴露風險已解除。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：上東區退伍軍人症群聚暴露風險已解除，三個郵區不再屬高風險區。
  • 重點二：本波疫情累計92人確診、79人住院，並造成7人死亡。
  • 重點三：衛生局檢測180多座水塔，要求83棟清消並追查違規責任。

市衛生局7月31日宣布，曼哈頓上東區退伍軍人症(Legionnaires' disease)群聚感染的暴露風險已解除，10028、10075及10128三個郵遞區號的最後一名相關患者，於兩周前出現症狀，但目前已超過退伍軍菌最長14天的潛伏期；當局表示，居住、工作或曾到訪該區的市民不再面臨較高感染風險。

這波疫情自7月2日發現兩宗病例後展開調查，截至7月30日累計92人確診，79人曾住院、仍有五人留院，並造成七人死亡。市衛生局表示，逾90%患者在7月7日前發病，即當局展開調查、下令初篩陽性的建築物整治冷卻水塔後五天內，這顯示造成暴露的來源已及早被排除。

市衛生局長馬丁(Alister F. Martin)表示，當局發現可能的社區群聚感染後，立即動員260多名人員，檢測受影響區域所有冷卻水塔，並在尚未確認有活菌前，即要求初篩陽性的建築清洗、消毒設備。他說，市府會持續執行嚴格的水塔法規，並追究未盡安全責任的業主。

在這次應變中，衛生局採集180多座冷卻水塔樣本，完成360多項檢測，並要求83棟建築清洗消毒水塔，所有業主均已遵從。最終共59座水塔驗出活的退伍軍菌(Legionella)，124座結果為陰性，實驗室正將患者與水塔的菌株進行基因定序比對，結果預計8月底出爐，以確認感染來源。

調查也發現部分建物長期維護不力，82座曾在檢測呈陽性的水塔中，至少六成發現一項違規，合共超過110項，包括15項以上公共衛生危害。東83街300號一座從未向市府註冊的水塔被查出11項違規，業主至今被罰1萬1000元；約克大道1520號水塔則有九項違規，罰款9000元，問題包括未訂維護計畫、未記錄水處理及未按規定每月採樣。

退伍軍人症是一種嚴重肺炎，通常因吸入帶有退伍軍菌的水霧感染，並不會人傳人；多數接觸者不會生病。市衛生局重申，受影響郵區的自來水、淋浴及冷氣可照常使用。50歲以上者、吸菸者，以及免疫系統較弱或患慢性肺病者，若出現發燒、發冷、咳嗽、肌肉痠痛或呼吸困難，仍應儘快就醫。

精華 FAQ

  • 市衛生局已宣布暴露風險解除，10028、10075及10128郵遞區號不再屬高風險區。由於最後相關患者發病時間已超過14天潛伏期，當局認為社區感染暴露來源已被排除。

  • 截至7月30日，這波群聚感染累計92人確診，其中79人曾住院，仍有5人留院治療，並造成7人死亡。衛生局也指出，逾90%患者在7月7日前就已發病。

  • 衛生局動員260多人，採集180多座冷卻水塔樣本並完成360多項檢測，要求83棟建築先行清洗消毒。最終59座水塔驗出活菌，後續還會以基因定序比對菌株確認感染來源。

疫情 曼哈頓

上一則

以「黃金換安全」 布碌崙2華男假冒官員詐75萬元判20年
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

上東區33棟樓、34水塔驗出退伍軍人菌 已消毒

上東區33棟樓、34水塔驗出退伍軍人菌 已消毒
已67人感染…上東區退伍軍人症 出現首宗死亡病例

已67人感染…上東區退伍軍人症 出現首宗死亡病例

上東城軍團病釀3死 衛生局：已控制傳染源

上東城軍團病釀3死 衛生局：已控制傳染源
曼哈頓退伍軍人症增至4死 家屬擬提告

曼哈頓退伍軍人症增至4死 家屬擬提告

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛25日上午發生五級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

2026-07-25 22:01
邊境沙皇霍曼曾持續表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)

ICE幹員進駐紐約 首波鎖定皇后區 逮捕盤查恐變常見

2026-07-27 18:19
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。他們往往在查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE蹲點長島大型商場停車場 逮捕2000移民 引發社區恐慌

2026-07-31 07:26
紐約市某些路段停車規定複雜，要找到適合的停車位相當不容易。(美聯社)

紐約街頭爆停車位爭奪戰 女子人肉占位、駕駛互不相讓

2026-07-27 07:22
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。調查發現，他們在長島的重要抓捕策略之一，是派員守候於購物中心及大型商店停車場，查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE長島逮捕逾2000移民 停車場成執法監控點

2026-07-30 14:39
紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，23日出庭對各自面臨的30項布魯克海文鎮法規違規指控表示不認罪。(擷自Google Maps)

「月收租1.2萬 火災後促學生快消失」石溪華人夫婦不認罪

2026-07-24 18:04

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說