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以「黃金換安全」 布碌崙2華男假冒官員詐75萬元判20年

記者馬璿／紐約報導
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布碌崙華男因假冒聯邦官員、詐騙一名田納西州葛蘭維爾(Granville)男子75...
布碌崙華男因假冒聯邦官員、詐騙一名田納西州葛蘭維爾(Granville)男子75萬元黃金遭逮，圖為黃志。(圖片取自傑克遜郡警長辦公室)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：布碌崙2名華男假冒財政部官員詐騙田納西州男子75萬元。
  • 重點二：被害人被迫賣定存買黃金，三次交貨後才驚覺受騙報警。
  • 重點三：兩被告誘捕時落網認罪，各判20年且須賠償後才可假釋。

兩名布碌崙(布魯克林)華人男子因假冒聯邦官員、詐騙一名田納西州葛蘭維爾(Granville)男子75萬元遭逮，並於28日認罪，各被判處20年徒刑，且須全額賠償被害人損失後才有資格申請假釋。

兩名被告分別為王飛(Fei Wang，姓名皆音譯)與黃志(Zhi Huang)，兩人自2024年4月起便冒充美國財政部官員，向這名田納西州葛蘭維爾居民行騙。兩人謊稱被害人的身分與財務安全受到威脅，說服他將定存單變現、拿來購買黃金，再交由快遞員保管以確保安全。

被害人先後三次依指示行動，總計損失75萬元。當對方第四次上門取貨時，他已心生懷疑，隨即向當地的傑克遜郡警長辦公室(Jackson County Sheriff's Office)報案。

接下來，警方與聯邦調查局(FBI)納許維爾網路犯罪特別小組合作展開誘捕行動。2024年10月18日，王飛與黃志驅車前往被害人在葛蘭維爾的住處，欲取走他們以為價值25萬元的黃金時，當場被捕。

兩名被告於28日雙雙認罪，各判20年徒刑，且須等到將75萬元贓款全數賠償被害人後，才具備假釋資格。

此類在外州以「黃金換安全」詐騙手法近年頻傳，多名罪犯均來自布碌崙。2025年7月，布碌崙居民任忠(Zhong Ren，音譯)涉嫌從賓州蘭卡斯特郡(Lancaster County)一名女性長者處盜竊價值超過55萬元的金條遭逮捕，被控非法盜竊和詐騙盜竊等多項罪名。

同年6月，24歲的華男黃永賢(Yongxian Huang，音譯)在馬里蘭州蒙哥馬利郡(Montgomery County)假冒政府人員，哄騙長者夫婦購買價值超過40多萬的金條並交予他，遭逮捕後被指控犯有陰謀盜竊罪、企圖盜竊罪和盜竊罪。黃永賢近日在蒙哥馬利縣巡迴法庭認罪，將面對最高10年六個月的刑期。

布碌崙華男因假冒聯邦官員、詐騙一名田納西州葛蘭維爾(Granville)男子75...
布碌崙華男因假冒聯邦官員、詐騙一名田納西州葛蘭維爾(Granville)男子75萬元黃金遭逮，圖為王飛。(圖片取自傑克遜郡警長辦公室)

精華 FAQ

  • 王飛與黃志自2024年4月起假冒美國財政部官員，謊稱被害人身分與財務安全受威脅，誘使他將定存變現購買黃金，再交由快遞員保管。

  • 被害人依指示先後3次交付資產，合計損失75萬元；當對方第4次上門取貨時，他起疑並向當地傑克遜郡警長辦公室報案。

  • 兩人於28日認罪後，各被判20年徒刑，並且必須先全額賠償被害人的75萬元損失，才具備申請假釋的資格。

布碌崙 田納西州 財政部

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