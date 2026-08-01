亞裔乳癌年輕化 應定期篩查當保養

瑪摩利醫院醫師黃夷伍表示，近20年亞裔女性乳癌發生率增幅最為明顯，但因文化觀念、經濟壓力與語言隔閡等因素，常常延誤篩查與治療。(美國疾病管制與預防中心提供)

乳癌 長期被視為美國白人女性較常見的疾病，但多項統計顯示，近20年年輕亞裔 女性乳癌發病率增幅已明顯攀升。醫師指出，亞裔移民女性因文化觀念、經濟壓力與語言隔閡等因素，常常延誤篩查與治療，呼籲民眾破除迷思，及早行動。

布碌崙(布魯克林)瑪摩利醫院癌症中心(Maimonides Cancer Center)腫瘤內科醫師黃夷伍(Jimmy Huang)表示，美國乳癌整體發病率約為每10萬人130例，其中白人約137例、華裔 134例，即使亞裔整體發生率仍略低於白人，但增速逐年攀升，平均每年上升約2%。

黃夷伍分析，飲食西化、肥胖比率上升、生育年齡推遲、生育次數減少及運動量不足，都可能是乳癌風險升高的因素，哺乳則有助降低罹癌機率。他強調，生活方式的改變是影響亞裔乳癌發生率上升的主因之一。

此外，由於工作繁忙、語言隔閡等原因，亞裔女性延誤治療的案例其實不少，許多病患不覺得乳癌與自己有關，即使觸摸到異狀也不以為意，也有人認為自己沒有不舒服，不需要從40歲起定期檢查，或擔心一旦確診將無法工作、照顧子女而選擇拖延。他提醒，若無乳癌基因突變，不必比家中長輩罹病年齡提早太多開始篩查，但若有家族史，則建議提早約10年開始追蹤。

黃夷伍強調，乳癌雖然病程可長達多年，但絕大多數並非致命，多數個案都可根治，加上現今醫療技術進步、治療更具針對性，發現後多能治好，「愈早發現，治療效果愈好」。現在雖手機通訊平台眾多，可輕易推廣衛教資訊，但鼓勵民眾願意站出來檢查卻困難重重，「早期發現的重要性不應該被迴避」。

臨床上黃夷伍也時常聽聞對篩查的迷思，不少長輩擔心乳房攝影的放射線會增加致癌風險。他澄清，篩檢使用的是低劑量放射線，不痛就不必過度擔心，建議每年定期檢查一次；但他也提醒，單次檢查結果正常，並不代表往後幾年都不會罹病，「應該把乳房篩查當作保養身體的一部分，就像汽車定期保養一樣」。

此外，乳癌雖以女性為主，男性同樣有罹患的可能，且男女比例約為1比100。但由於社會關注度低，男性病患多半發現時已是晚期，但也有部分男性病患能較早發現，建議男性平時也可自行做簡單觸診。

黃夷伍也提及，近期的移民政策也影響許多人就醫意願。不少身分不合法的移民不願出面看病，也沒有保險或不清楚可申請的福利，往往拖到病情嚴重才求診。他建議，若無保險，民眾其實可申請緊急白卡協助就醫，「不要害怕，知道得病之後應儘快治療，不是迴避。早發現、早治療，效果愈好，需要其他輔助治療的可能性也愈低」。