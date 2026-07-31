涉剝削病患 布碌崙2牙醫診所遭起訴

布碌崙(布魯克林)兩家牙醫診所因涉嫌剝削病患、誘使其背負醫療債務，遭到市府起訴。圖為位於L大道的紐約家庭牙醫。(取自谷歌街景圖)

布碌崙 (布魯克林 )兩家牙醫診所因涉嫌剝削病患、誘使其背負醫療債務，遭到市府起訴。涉案牙醫診所自去年起便累積數起投訴，預計違規次數超過300次。現兩診所已被禁止繼續營運，並已被勒令退還病患遭詐騙款項。

根據指控，位於南布碌崙L大道的「紐約家庭牙醫」(New York Family Dentistry)與「卡納西家庭牙醫」(Canarsie Family Dentistry)因涉及謊報收費與保險給付範圍、施壓病患接受不必要療程，並未經同意即為病患申辦高利貸款 ，已嚴重違反市消費者保護法。

訴訟指出，診所以99元優惠看診吸引急需照護或年邁病患上門，待牙醫開始施作療程後，才告知須加做額外項目，並要求當場預付費用。由於多數受害者領有醫療補助(Medicaid)或聯邦醫療保險計畫(Medicare)，無力負擔高額預付款，診所便慫恿其申辦醫療信用卡等第三方支付產品，部分病患甚至在不知情下被辦理利率達26.99%的貸款。

此外，訴訟指出診所施作的療程品質不佳，病患多抱怨未確實完成或根本無此必要；診所雖廣告宣稱接受大多數保險方案，實際上卻不向保險公司申請理賠，並經常阻撓消費者動用已投保的給付。

執行調查的市消費者和勞工保護局(DCWP)表示，自去年秋天便接獲多起病患投訴後展開調查，法律援助協會(Legal Aid Society)也轉介部分案件，另有數10件投訴送交商業改進局(Better Business Bureau)。

市府要求法院禁止兩診所繼續從事掠奪性營業行為，並勒令退還病患遭詐騙款項、加計損害賠償。

DCWP呼籲，若民眾認為自己曾遭上述診所詐騙，可至nyc.gov/consumers提出申訴。布碌崙市議員納西斯(Mercedes Narcisse)也呼籲轄區居民如認為受害，可與其辦公室聯繫求助。