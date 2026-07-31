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赤字+逃票潮 MTA明年起擬漲4%

記者顏嘉瑩／紐約報導
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大都會運輸署(MTA)擬於2027年3月起，將地鐵、公車票價以及橋樑與隧道過路費...
大都會運輸署(MTA)擬於2027年3月起，將地鐵、公車票價以及橋樑與隧道過路費調漲4%。(記者劉梓祁／攝影)

紐約地鐵或將迎來兩年內第二次漲價。大都會運輸署(MTA)最新公布的初步財務計畫顯示，當局擬於2027年3月起，將地鐵、公車票價以及橋梁與隧道過路費調漲4%，並計畫於2029年再調漲4%。若得到通過，明年地鐵基礎票價將從目前的3元向上調整，落在3.10至3.15元之間。

MTA表示，每兩年定期微幅調漲票價與過路費是既定政策，旨在跟上通膨步伐、支付持續上漲的營運成本，以避免未來陷入不得不一次大漲的困境。

然而，民眾與駕駛對此大表不滿，坦言在通膨壓力下「萬物皆漲」，且服務品質並未相應提升。今年初，紐約公共交通剛迎來一波漲價潮。地鐵公車單次價格從2.9元漲至3元，通勤鐵路里程票價則漲價8%。

除了赤字問題，MTA當前還面臨嚴峻的逃票危機。數據顯示，今年已有數個月份的付費乘客人數出現顯著下滑；1月，平日付費乘客量同比下滑8.1%；5月更同比大跌10.4%；而今年6月的付費公車乘客量亦較去年同期下跌7.7%。

MTA主席兼行政總裁利博(Janno Lieber)表示，這種逃票風氣與市長曼達尼(Zohran Mamdani)競選以來高喊的「免費公車」口號息息相關。

利博雖未直接點名曼達尼，但指出「免費公車」的相關討論產生了負面影響；「我們必須重新建立市民的公民責任感」。利博特別呼籲有能力支付票價的上班族切勿逃票，「你逃票只是把成本轉嫁給其他可能經濟條件不如你的納稅人，總有人要為這一趟車資買單」。

面對MTA的指責，曼達尼的發言人隨即反駁，認為付費乘客下滑正說明了民眾渴望免費公車，且逃票問題長期存在，凸顯了紐約市民正面臨嚴重的生活負擔危機，「這正是市長極力推動免費公車系統的原因」。

根據市議會預算辦公室(IBO)估算，推行免費公車計畫每年將耗費約11億元。而MTA預測其未來幾年將面臨龐大赤字，2027年達1億6000萬元，至2029年更將達到逾3億元。利博重申，作為州府控管的機構，MTA根本無法承受吸收全市民免費搭車的龐大代價。

精華 FAQ

  • MTA初步財務計畫顯示，擬於2027年3月起調漲地鐵、公車票價及橋梁與隧道過路費4%，並計畫在2029年再調漲4%，地鐵基礎票價將落在3.10至3.15元之間。

  • MTA表示，兩年定期微幅調漲是既定政策，目的是跟上通膨、支付持續上升的營運成本，避免未來因壓力累積而被迫一次大幅加價。

  • MTA指出付費乘客明顯下滑，逃票風氣加重財務壓力；同時，若推行免費公車，IBO估算每年需11億元，MTA則認為自身赤字將在2027年與2029年持續擴大，難以承受。

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