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住家兼營托兒所 皇后區母女涉跨國銷贓

記者戴慈慧／紐約報導
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皇后區地方檢察官辦公室公布搜索畫面，警方在涉案母女住處查獲大量疑似贓物，包括服飾...
皇后區地方檢察官辦公室公布搜索畫面，警方在涉案母女住處查獲大量疑似贓物，包括服飾、美妝用品及其他零售商品，檢方指部分商品原擬運往多明尼加共和國轉售。(皇后區地檢辦公室提供)

皇后區一名在住家經營托兒所的婦人，涉嫌與女兒經營跨國零售竊盜及銷贓集團，指揮偷貨者鎖定美妝、服飾等熱門商品行竊，再透過社群媒體販售，部分商品甚至運往多明尼加共和國轉售。皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz)30日宣布，警方搜索兩人住處後，共查獲5373件疑似贓物，零售總值約15萬9600元，並查獲3萬元現金。

檢方表示，47歲的貝坦塞斯(Maria Betances)住在納蘇郡Valley Stream，並在住家經營Smile Bright Day Care托兒所；24歲女兒克魯茲(Leslie Cruz)則住在皇后區東艾姆赫斯特(East Elmhurst)。母女兩人被控二級持有贓物罪、三級重竊罪、四級共謀罪等多項重罪；貝坦塞斯另因涉嫌在托兒所營運期間從事非法活動，被加控危害兒童福利罪。兩人已分別於7月22日及24日首次出庭應訊，預定9月29日再次出庭；若罪名成立，最高可面臨15年徒刑。檢方強調，本案目前仍屬起訴階段，被告依法推定無罪。

根據起訴內容，母女兩人涉嫌指揮四名竊盜集團成員，前往Marshalls、TJ Maxx、HomeGoods、CVS及Ulta Beauty等零售商店行竊，再以商品零售價17%至37%的價格收購贓物，存放於兩人住處後轉售牟利。調查期間，臥底警員曾十次向兩人出售「疑似贓物」，蒐集相關證據。

檢方指出，貝坦塞斯曾要求偷貨手優先取得Dior、Gucci、Prada及Chanel等高價品牌美妝商品，也曾要求取得2000條American Eagle牛仔褲，以便快速轉售。今年4月，警方攔查一個準備運往多明尼加共和國的貨櫃，查獲760件美妝商品，零售總值約2萬2400元。

警方7月21日持搜索票搜查貝坦塞斯位於Valley Stream的住家，在屋內查獲4272件疑似贓物，包括化妝品、服飾、睡衣及其他零售商品，另發現大量防盜扣、警報器及拆除防盜裝置工具，並查獲1萬元現金。

精華 FAQ

  • 她們被控二級持有贓物罪、三級重竊罪及四級共謀罪等多項重罪；其中母親另因在托兒所營運期間涉非法活動，被加控危害兒童福利罪。

  • 警方在住家查獲4272件疑似贓物與1萬元現金，另在先前攔查的貨櫃中發現760件美妝商品；合計查扣5373件疑似贓物，零售總值約15萬9600元。

  • 檢方指母女指揮4名成員在Marshalls、TJ Maxx、HomeGoods、CVS與Ulta Beauty等店行竊，再以零售價17%至37%收購贓物，透過社群媒體販售，部分還運往多明尼加轉售。

皇后區 社群媒體

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