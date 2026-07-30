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告別漫長等待 紐約合作公寓買家45天審批時限生效

記者高雲兒／紐約報導
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紐約市新法本周生效，強制合作公寓管理公司與董事會在指定期限內處理購房申請。(本報...
紐約市新法本周生效，強制合作公寓管理公司與董事會在指定期限內處理購房申請。(本報檔案照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約新法要求co-op審批在45天內定案。
  • 重點二：管理公司須先於15天內確認文件是否完整。
  • 重點三：逾期未處理將遭HPD至少1000元罰款。

紐約市合作公寓(co-op)買家過去常因審批遙遙無期而困擾，如今情況將有所改變。市府新法本周生效，強制合作公寓管理公司與董事會在指定期限內處理購房申請，藉此提升交易程序的透明度，終結過去漫長且不確定的等待。

依新規，管理公司收件後須於15天內確認申請資料是否完備，若文件不足，應通知買家補齊；一旦確認資料齊全，董事會便須在45天內做出批准或拒絕的最終決定。前15天為文件審查期，後45天為實質審議期，兩者明確劃分，買家從此能掌握明確的決策時間表。若管理層或董事會未依上述時程處理，買家的申請雖不會自動獲批，市房屋保護與發展局(HPD)將有權對違規的合作公寓處以至少1000元罰款，藉行政罰鍰確保新規確實執行。

值得留意的是，與共有公寓(condo)不同，合作公寓買家購買的是整棟大樓的公司股份，而非特定單位，因此交易完成前必須經過董事會面試與核准。過去缺乏統一審查時限，導致許多買家苦等數月，卻對申請進度一無所知，處境被動。長期以來，外界也批評董事會審查權過大，得以依據申請人的收入、資產、債務等財務狀況拒絕交易，且往往不需詳述理由，引發主觀判斷甚至歧視疑慮。

為兼顧實務運作，新法允許董事會在7月1日至8月31日暑期暫停計算審批時限；董事會雖仍可要求補件，但補件要求不會導致45天期限重新起算，避免管理方藉此無限期延宕。紐約合作公寓與共有公寓委員會執行主任普爾(Rebecca Poole)強調，新法僅規範程序時程，並未減少財務審查要求。由於住戶共同分擔大樓開支，董事會仍須嚴格把關，確認買家具備按時繳納管理費的能力，且最終核准與否的權力依然完整保留在董事會手中。

精華 FAQ

  • 新法把合作公寓購房審批拆成兩段：管理公司先在15天內確認文件是否齊全，接著董事會須在45天內做出批准或拒絕決定，讓買家能預期時程。

  • 申請不會因逾期而自動通過，但市房屋保護與發展局HPD可對違規合作公寓開罰，金額至少1000元，以行政罰鍰促使管理方與董事會遵守期限。

  • 新法只管程序時限，並未取消董事會的財務審查權；7月1日至8月31日可暫停計算期限，但補件不會讓45天重新起算，避免藉此拖延。

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