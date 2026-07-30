紐約州200元能源補貼最快9月寄發 霍楚遭質疑討好選民

紐約州最新一輪能源補貼支票，最快將於9月寄出，逾820萬名符合資格的納稅人可望收到最高200元的一次性補助。(取自州長辦公室)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約州最快9月寄發能源補貼，逾820萬人可領最高200元。

紐約州最快9月寄發能源補貼，逾820萬人可領最高200元。 重點二： 該計畫總額10億元，發放時點落在11月普選前引發質疑。

該計畫總額10億元，發放時點落在11月普選前引發質疑。 重點三：州府稱補貼為紓解電費壓力，AARP與共和黨看法分歧。

紐約州 最新一輪能源補貼支票最快將於9月寄出，逾820萬名符合資格的納稅人可望收到最高200元的一次性補助。不過，這項由州長霍楚 (Kathy Hochul)與州議會納入預算案的10億元計畫，發放時間落在11月普選前夕，也引來共和黨質疑帶有選舉考量。

州府先前公布的時程則為9月至12月；霍楚辦公室發言人洛維特(Ken Lovett)未證實每一批支票的具體寄發日期，只表示補貼將從今年秋季開始發放。一名尚未獲授權公開談論細節的知情人士透露，支票將在9月和10月間送達。

該款項是州府為紓解電費上漲壓力推出的能源補貼計畫。州府預計，2024年全年居住紐約州、並符合所得門檻的報稅 人將自動收到支票，毋須另行申請；夫妻合併報稅者調整後總所得不超過30萬元、單身報稅者不超過15萬元者均可受惠，金額則依收入與報稅身分而定，最高為200元。

霍楚政府表示，補貼旨在為面對高電費及生活成本的家庭提供及時紓困。洛維特說，州長多次指出能源費率過高，這筆支票是為減輕住戶負擔；他並將各項價格上漲歸咎於華府的政策。

但蘇福克郡(Suffolk County)共和黨州參議員莫瑞(Dean Murray)表示，選舉年在9、10月發放補貼並不意外。他說，民眾固然會歡迎這筆錢，但「感覺像是在更大的傷口上貼創可貼(OK繃)」；共和黨人認為，州府應處理推高能源與生活成本的根本問題。

這是紐約州連續第二年於秋季向納稅人寄發一次性補貼。霍楚去年曾推動通膨退稅，使用州府盈餘向居民發放支票；當時共和黨、部分進步派民主黨人及財政監督團體都曾批評，這筆資金可用於其他公共服務或充實州府儲備。

不過，美國退休人員協會紐約州分會(AARP New York)表示，補貼仍可為負擔沉重的家庭帶來實際幫助。該組織3月發布的50歲以上州民調查顯示，84%受訪者的每月帳單較2025年增加，56%因費用太高而讓住家維持在不舒適的溫度。

該會立法代表費里斯(Bill Ferris)表示，嚴冬期間不少民眾收到創紀錄高額帳單，對依靠固定收入維生的年長者而言，這筆補貼可謂「雪中送炭」(a welcome check)。