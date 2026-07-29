紐約州防兒童上網成癮 禁演算法對未成年推播規定出爐

紐約州公布「兒童安全法」最終規定，社群平台須自行開發有效的年齡認證方式，並被禁止向未滿18歲的用戶推送基於演算法的客製化「成癮性」內容，只能展示用戶已關注的帳戶動態。(路透)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)和州檢察長詹樂霞 (Letitia James)28日公布州「兒童安全法」(SAFE for Kids Act)最終規定，禁止社群平台向未成年人推送基於演算法的客製化「成癮性內容」。

●強制年齡認證 明年1/25生效

「兒童安全法案」2024年6月由霍楚簽署成法，旨在解決未成年人網路成癮的問題。州檢察長辦公室隨後在該法的授權下，擬定了相關規定，並於2025年9月開始公開徵求意見。經過近一年的意見收集和修正，最終版本將於本月29日刊入州府公報。根據法律規定，最終規則的生效日期為2027年1月25日。

「兒童安全法」指出，基於演算法的個人化動態推薦又被稱為「成癮性動態」，會根據平台蒐集的用戶數據推算對其最有吸引力的內容、並源源不斷予以推送。這種方式最初被用於吸引用戶增加在線時間和對平台的用戶黏性，但隨著演算法技術的發展，成癮性動態對未成年人的自控力和心理健康造成的威脅逐漸受到關注。研究顯示，10至14歲的兒童最容易出現社群平台成癮的現象，而且兒童在線時間愈長，就愈可能出現抑鬱、焦慮、飲食睡眠障礙等症狀。

該法要求平台方在未獲得監護人許可的情況下，只能向未成年用戶推送他們已關注的帳戶內容，不能使用演算法推送，且禁止在夜間通知新動態。州檢察長辦公室發布的最終規定將「成癮性線上平台」定義為：展示用戶生成內容、且用戶在該平台的成癮性資訊流上所花費的時間至少占其總使用時間的20%的社群平台，並對年齡認證制定了詳細的指導。

根據最終規定，平台必須自行尋找準確率高的年齡認證方式，且每年測試，而驗證證據除了政府核發的身分證件外，還必須為有特殊需求的用戶提供至少一種替代方案。未成年用戶則被要求主動申請使用「成癮性」受限的功能，除非父母或監護人同意他們使用完整功能。此外，平台公司須承擔用戶個人身分資訊保密的責任，驗證完成後，必須立即銷毀或無害化相關數據。