法拉盛五級大火死者 疑為房東親屬 鄰稱房屋周邊堆雜物
皇后區法拉盛41路三棟相連木造住宅25日發生五級大火，造成一名婦人死亡、兩名居民受傷，另有17名消防員及兩名急救人員受輕傷。警方28日證實，罹難者為78歲華裔婦人陳海倫(Helen Chen)。對於網路流傳火災由電單車電池自燃引起的說法，熟悉情況的鄰居則稱，涉事住宅多住年長者，平日幾乎看不到電單車，但房屋周邊確實堆放不少紙箱及生活雜物。目前，消防局尚未公布起火原因。
逃生不及？老婦行動不便
25日的五級大火共造成三名居民傷亡，其中一名老婦被救出後送往醫院，最終傷重不治。警方28日確認，罹難者為78歲的陳海倫。一名鄰居表示，遇難婦人長期居住在起火住宅，她是屋主妻子的妹妹，本身行動不便。
該鄰居還說，屋主是一名年約70多歲、只會說廣東話、不懂英語的華裔長者。遭大火波及的三棟房屋均由他持有，他與妻子也住在主要起火住宅中的二樓。鄰居稱，火災發生後，因警方阻止屋主去醫院陪同家人，屋主只能坐在路旁，眼看自己的房屋逐漸被大火燒毀，神情無奈。
電單車起火？鄰指沒見過
火災發生後，社群媒體上出現不少猜測，有人聲稱涉事住宅內存放大量從中國運來的電單車，火災可能由鋰電池自燃引起。
該鄰居表示，這種說法的可能性不高。他說，自己每天都會經過涉事住宅，幾乎從未看到屋內或門前停放電單車；加上三棟住宅內多為年長住戶，其中不少人行動不便，平日騎乘電單車的可能性也不高。
不過，鄰居同時提到，住戶平時會在房屋周邊堆放不少生活垃圾、紙箱及其他雜物。而火災當天，一名租住在起火建築的房客也表示，她所住的其中一棟連棟住宅內至少住有十人，屋內堆放的物品較多。
市樓宇局在火災後派員檢查，發現三棟住宅均遭受嚴重火災破壞，並已向三樓發出全面撤離令，禁止居民返回居住。消防局火災調查科仍在調查起火原因。警方表示，目前無人被捕，全案仍在調查中。
這場火警造成1名78歲華裔婦人死亡、2名居民受傷，另有17名消防員及2名急救人員受輕傷。警方已確認死者身分，但起火原因仍未公布。 鄰居表示，罹難者陳海倫是屋主妻子的妹妹，長期住在起火住宅內，且本身行動不便，因此在火警中可能較難及時逃生。 有網傳稱火災疑因電單車鋰電池自燃，但鄰居說幾乎沒見過屋內或門前停放電單車；不過住戶周邊確有紙箱、垃圾和其他雜物堆放，消防仍在調查。
精華 FAQ
這場火警造成1名78歲華裔婦人死亡、2名居民受傷，另有17名消防員及2名急救人員受輕傷。警方已確認死者身分，但起火原因仍未公布。
鄰居表示，罹難者陳海倫是屋主妻子的妹妹，長期住在起火住宅內，且本身行動不便，因此在火警中可能較難及時逃生。
有網傳稱火災疑因電單車鋰電池自燃，但鄰居說幾乎沒見過屋內或門前停放電單車；不過住戶周邊確有紙箱、垃圾和其他雜物堆放，消防仍在調查。
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