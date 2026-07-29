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史島外族裔10年增30% 華人躍人口首位 語言隔閡仍是挑戰

記者馬璿／紐約報導
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史泰登島近年吸引大批華裔民眾搬遷，來自中國的移民已躍居該區外裔居民原籍國首位。(...
史泰登島近年吸引大批華裔民眾搬遷，來自中國的移民已躍居該區外裔居民原籍國首位。(取自紐約市交通局)

紐約市城市規畫局(NYCDCP)最新發布的「最新紐約客」(Newest New Yorkers)報告顯示，過去十年，史泰登島外族裔移民人口顯著成長，其中以華裔增幅最為突出。來自中國的移民已躍居該區外族裔居民原籍國首位。史泰登島從長年以義大利裔、猶太裔為主的社區，逐漸轉型為華人新興聚居地。

這份每十年發布一次的報告，以2019年至2023年人口普查數據為基礎，指出紐約市五大區中，有四區移民成長趨勢持平或下滑，唯史泰登島上升，外族裔人口占比從2013年的20.4%攀升至2023年的25.5%，十年間新增外族裔居民2萬8500人，成長幅度30%。

報告顯示，全市華裔人口已達39萬7000人，超越多明尼加裔的39萬人，成為紐約市最大外族裔族群。史泰登島2023年華裔移民逾2萬8200人，占該區外族裔人口17%，居各族裔之首。

史泰登島因居住空間較大、購屋價格友善以及學區等優點，成為許多華裔民眾選擇定居的地區。報告指出，鄰近韋拉札諾海峽大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)的社區的華裔遷入比率尤其突出，Rosebank、Shore Acres與Park Hill三地華裔占外族裔總人口28.7%。

市規畫局將上述社區列為「布碌崙(布魯克林)移民常見落腳點」，指此遷徙趨勢與半世紀前布碌崙義大利裔移民軌跡相似。隨著New Dorp Lane一帶華人商家與服務業日益完善，該區已逐漸發展為相對獨立於布碌崙南區華人社區之外的自主聚落。

紐約市大(CUNY)政治學教授莫倫科普夫(John Mollenkopf)分析2024年數據指出，史泰登島華人家庭自有住宅比率為95%，為全市五區之冠，不過平均房屋價值約62萬6000元，為五區中最低；島上25%華人家庭育有18歲以下子女，高於全市平均18%，顯示遷入居民相對年輕。

隨著人口成長，New Dorp Lane一帶陸續出現大量華人餐廳、藥局、超市與日間中心等服務機構。不過語言隔閡仍是挑戰，人口普查數據顯示，島上約40%華語家庭處於語言孤立狀態，家中無成年人能流利使用英語。史泰登島南岸市議員莫拉諾(Frank Morano)辦公室已在轄區張貼中文告示，以提升服務。

市選舉委員會資料顯示，史泰登島去年大選首度提供中文選票，全區254個投票選區中已有184區須提供中文翻譯服務，顯示華人選民規模持續擴大。

史泰登島華人協會會長戴日基受訪時表示，現在社區內隨處可聽見中文，鎖定華人族群的醫療機構也陸續入駐，只是居民居住地較分散，尚未形成完整的「華埠」聚落。他也鼓勵居民參與社區協會、社區委員會或商會等組織，「這不是批評，而是一份邀請。」

精華 FAQ

  • 報告指出，2013年至2023年間，史泰登島外族裔人口從20.4%升至25.5%，十年新增2萬8500人，成長30%。其中華裔移民增幅最突出，已成為該區外族裔居民的首位來源國族群。

  • 主要原因包括居住空間較大、購屋價格相對友善，以及學區等生活條件較具吸引力。尤其靠近Verrazzano-Narrows Bridge的社區，華裔遷入更明顯，並逐步形成新的華人聚居帶。

  • 雖然New Dorp Lane一帶已出現餐廳、藥局、超市與日間中心等中文服務，但約40%華語家庭仍處於語言孤立狀態。為因應需求，島上去年首度提供中文選票，許多選區也已須提供中文翻譯。

華人 紐約市 移民

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