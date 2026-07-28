新州車管局誤將6600非公民註冊為選民 律師籲固定證據

新澤西州車輛管理局因軟體故障，誤將約6600名非公民註冊為選民，或將給這些當事人未來的移民申請帶來複雜後果。受害者中包括部分華人。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 新州車管局系統誤將約6600名非公民註冊為選民。

新州車管局系統誤將約6600名非公民註冊為選民。 重點二： 州長稱錯誤發生於2023年6月至2024年6月間。

州長稱錯誤發生於2023年6月至2024年6月間。 重點三：律師籲受影響者固定證據並避免自行向官員解釋。

新澤西 州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)日前發布聲明證實，該州約有6600名非公民由於車管局 (NJMVC)系統的軟體錯誤而被誤註冊為選民，一名住在新州 的華人向本報透露，她自己很可能就是其中之一。由於非公民註冊選民的紀錄有可能導致未來的身分變更失敗，專業人士呼籲所有受此事件影響的人士盡快固定證據、以便未來向移民審核部門說明情況，此外也要在事件解決之前盡量避免出境、以免在回美時面臨麻煩。

根據薛瑞爾的聲明，軟體故障發生在2023年6月至2024年6月間，當時在新州車管局申請駕照或身分證明的人員在被問到是否為公民時，雖然回答為「否」，但後台卻將他們錯誤地紀錄為「是」，並自動辦理了選民登記。在這些被誤註冊的非公民中，曾有不到400人參加過投票。薛瑞爾強調，此事件發生在前任州府任期內，她自己及其政府並不知情。

根據美國法律，非公民若提供虛假陳述而註冊為選民並參加投票，將面臨刑事指控以及驅逐出境的風險。而即使因政府失誤而被動註冊，該紀錄也很可能會成為影響其未來移民申請的案底。該名不願公開姓名的華裔受害人表示，她2024年曾在新州的車管局申請證件，在被問到公民身分問題是，她經過反覆確認，點選了「No」，此後一直無事。在州長的聲明發布後，她經過查詢，發現自己也已在不知情的情況下被註冊為選民。

發現問題後，該名讀者透過本郡的官方網站填寫了一份要求取消選民身分註冊的表格，27日獲得批准。薛瑞爾在聲明中表示，她已下令當局刪除所有被錯誤註冊的選民登記紀錄，新州政府亦在其官網承諾，將向所有受影響的居民寄信，說明這一事件、並證明此事為州府責任，並非故意提供虛假陳述所致。不過，在被問到此事件是否會影響當事人的入籍流程時，州府的回答則含糊其詞，僅表示受影響的人「可尋求法律服務」。

今年2月23日，一名小紅書用戶發文表示，自己此前持H-1B簽證在底特律入境時遭遇審查，當時海關官員展示了他在新澤西州的選民登記紀錄，但他否認曾經登記或投票，紀錄亦顯示他的投票紀錄為空白，但最終他仍被撤銷簽證並被遣返回中國。

紐約移民律師林志濤表示，若發現自己也被錯誤登記為選民，且並未參與過投票，當務之急是在專業移民律師的協助下收集相關材料，以證明自己在被車管局問到是否為公民時確實給予了否定答覆，且註冊選民也完全屬於州府的錯誤操作所致。更重要的是，在沒有律師在場的情況下，千萬不要嘗試獨自向任何政府機構解釋此事，因為在實踐經驗中，即使當事人出於善意希望澄清誤會，也很可能因為溝通不暢而主動留下容易被誤解的紀錄。

林志濤認為，根據過往判例，由於政府責任而被錯誤登記為選民的非公民，只要政府承認過失，通常不會受到法律追究。但他表示，在當前合法移民動輒得咎的大環境下，上述補救措施無法保證當事人在申請入籍、綠卡或在海關入境時不被刁難，因此最好將所有證明文件整理成冊並隨時準備好，以便在需要時向官員出示。

紐約亞裔民權聯合會律師張津睿也建議當事人將與政府之間的所有通信紀錄都妥善存檔以便固定證據，但他認為，在專業人士的協助下主動向州選舉當局解釋情況、並積極配合後續處理會或為更優選擇。

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